عاجل.. تفاصيل اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

أصدرت منذ قليل شرطة منطقة مكة المكرمة بيان عاجل بشأن المتحرش المصري الذي قام بالتحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة التابعة للمنطقة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم عرض التفاصيل من خلال عرض مقطع فيديو مثير كشفت فيه التفاصيل التي سوف نكشفها لحضراتكم خلال السطور القادمة.

تفاصيل اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

وأضاف البيان الصادر من الشرطة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب جميع مرتكبيها خلال هذه الفترة قد نجحت في القبض على المقيم صاحب الجنسية المصرية، حيث أشارت أنه في العقد الرابع من عمره، وأن القبض عليه جاءت نتيجة التحرش بالنساء في عدة مناطق بالأماكن العامة في محافظة جدة وتوثيق ذلك عبر التصوير.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه على الفور جرى إيقاف المصري واتخاذ بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، كما تم إحالته للنيابة العامة من أجل التحقيق معه في تلك الواقعة المثيرة، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها رسمياً من النيابة السعودية خلال الفترة القادمة.

وتحرص قوات الشرطة خلال هذه الفترة على العمل جهدة من أجل التعامل مع جميع مخالفي القانون السعودي والتعليمات الصادرة من الحكومة السعودية، وذلك من أجل أن يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والتقاليد الخاصة بالدولة، ويُعتبر التحرش من الأشياء الغير مقبولة في جميع دول العالم وخاصة الدول الإسلامية.