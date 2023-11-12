اطلاق الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، وذلك في مستهل أعمال منتدى الأسرة السعودية السادس.

الإطار الوطني لسلامة الأطفال -مصدر الصورة:منصة وزير الموارد البشرية

خطة وطنية خمسية لسلامة الأطفال

يقدم الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت خطة وطنية خمسية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في المملكة المتوائمة مع المعايير الدولية، ويركز على المجالات التالية:

• تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والأسر والمجتمع حول مخاطر الإنترنت وكيفية حماية الأطفال منها.

• تهدف إلى وضع آليات للوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، وتوفير الحماية لهم في حال تعرضهم للخطر.

• تهدف إلى رصد ومتابعة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.

منتدى الأسرة السعودية السادس

يعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة”، ويلقي الضوء على أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة وأفرادها، من خلال طرح متوازن لأبرز الموضوعات المرتبطة بالمتغيرات المتنوعة المحلية والدولية، والثورة الرقمية المتسارعة.

التوصيات

أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المنتدى سيبحث استخلاص توصيات ذات أثر في حماية الأسرة، ودعم تماسكها، وتحسين جودة حياة أفرادها.