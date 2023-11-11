اشتعال دعوات المقاطعة لـ تيك توك في السعودية.. فما السبب؟ وأول تعليق من التطبيق

طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إلى حذف تطبيق “تيك توك”، بعد انتشار أخبار تشير إلى دعوة المنصة لحذف ما يتم عرضه من محتوي مؤيد للمملكة، كما قام عدد كبير من مستخدمين منصة “إكس” في نشر تغريدات تدعو المستخدمين على مقاطعة “تيك توك”، إلا أن الشركة أصدرت بيان للتوضيح.

اشتعال دعوات لمقاطعة تيك توك في السعودية.. فما السبب؟ وأول تعليق للتطبيق

دعوات المقاطعة

حيث حصد هاشتاغ “WhereToVisitKSA” أكثر من 728 مليون مشاهدة حول العالم، فالمواهب السعودية أحد أهم الإبداعات الأكثر مشاهدة عبر تطبيق “تيك توك”، وفي حالة نجاح دعوات المقاطعة سيتسبب هذا الأمر في ضرر كبير للشركة المالكة للتطبيق، ما دفعها للتوضيح والرد على تلك الدعوات.

تعليق الشركة

ومن جانبها، وفي أول تعليق لها، أكدت الشركة على تحري الدقة من المعلومات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى الشركة للتأكد من صحتها، مشددة على أنها ترفض كل الادعاءات التي يتم نشرها بأن الشركة لا تقوم بإتباع السياسة الموضوعة من قبل الإدارة.

ويلتزم TikTok بالعديد من إرشادات المجتمع التي تشمل قواعد ومعايير لاستخدام المنصة، وتُطبق الشركة هذه الإرشادات على كافة المستخدمين وعلى جميع أنواع المحتوى الموجود على المنصة.

في البيان مكتوب: لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالسعودية. نرفض بشدة هذه الادعاءات. ثم كاتبين: نرفض بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس على موظفينا وتهدد أمنهم وسلامتهم. ينفون التهمة ويدعون المظلومية. شوفوا التعليقات المحذوفة واحكموا https://t.co/evEzFfc7L1 pic.twitter.com/1MNUjAvjnj — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 8, 2023

📌 لم يهدد أحد أمن وسلامة موظفيكم، محاولة تجريم المقاطعة وإلصاق تهمة العنف بالشعب السعودي لا يمكن تمريرها. أما التشويه فهو حقيقة موظفينكم الذين يدعمون الشتم وترويج الإشاعات وتشويه سمعة أكبر سوق في MENA. عنصريون يحذفون مقاطع وتعليقات لا تحمل أي إساءة.#بيان_التيك_كاذب_وسنقاطع https://t.co/B0ipq4zBDg pic.twitter.com/xG7WSj6arv — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) November 8, 2023

وأضافت الشركة أيضًا أنه يتم تنفيذ السياسات المحددة للمنصة من قبل فريق الأمن والسلامة العالمي المستقل للشركة، لافتة إلى أن المنصة دائمًا تفتخر ببناء مجتمع يساهم بشكل فعال في نظام مبدع حول العالم، وفخورين بمجتمعنا في السعودية ، حيث يعد مصدرًا للإلهام الإبداعي في كافة المجالات، كما أن الثقافة السعودية تساعد على نشر الوعي في المجتمع العالمي.