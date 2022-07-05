الجوازات في المملكة تحدِّد اشتراطات سفر السعوديين إلى الخارج، وتوضح عدداً من النقاط الهامَّة

أوضحت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية، “اشتراطات سفر” المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، كما حدَّدت الوثائق التي يمكن استخدامها، وتلك التي لا يُمكن استخدامها، للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

صلاحية جواز السفر والهوية الوطنية

وأوصت إدارة الجوازات في المملكة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع المواطنين بضرورة التأكُّد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفـر للدول العربيـة، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفـر إلى الـدول الأُخرى، كما أكَّدت الجوازات على ضرورة أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجـي.

الهوية الوطنية في أبشر وسجل الأسـرة

كما حذَّرت الجوازات من أنَّ الهوية الوطنية في منصة ابشر أو توكلنا لا تمكِّن صاحبها من السفر إلى خارج المملكة، ويجب إحضار أصل البطاقـة، مشدِّدة على أنَّ سجـل الأسـرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكِّن حاملها من السفر إلى دول الخليج.

هذا وذكَّرت الإدارة أنَّ الهوية الوطنية هي متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى، أمَّا من لديه جواز سفر ساري الصلاحية فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآليـة.

اشتراطات التطعيم ضد كوفيد 19

وحول اللقاحات ضد فيروس كورونا بيَّنت الجوازات أنَّه يجب أن يكون المسافر قد تلقي ثلاث جرعات من اللقاح، أو لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعـة الثانية، باستثناء الفئات العمرية التي تحدِّدها وزارة الصحة أو المستثناة بحسـب مـا تظهـر حالتهم الصحيـة في تطبيـق توكلنـا

حيث يشترط للفئة العمريــة أقل من 12 عام وجـود بوليصة تأمين كوفيد 19، أمَّا الفئة العمرية من 12عام حتى 16 عام فيشترط الحصول على جرعتين من اللقـاح.