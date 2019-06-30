أعلنت اسماء المعلمين الجدد 1441 المعيين على لائحة الوظائف التعليمية بعد إجراءات المطابقة، حيث يتم استعلام نتائج جدارة الخدمة المدنية ونشر أسماء المرشحين نهائيا للوظائف التعلمية بعد قليل، وفق الإعلان الأخير للمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، الذي أوضح كذلك الخطوات التي يجب اتباعها من الخريجين المرشحين بشكل نهائي لاستكمال مفاضلة الوظائف التعلمية، وسيتولى موقع وزارة التعليم وحسابتها و متحدثها الرسمي توضيح الإجراءات اللاحقة، نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم اسماء 10325 معلم ومعلمة الجدد لشغل الوظائف التعليمية بعد حجز مواعيد المقابلة الشخصة، أخر إجراءات الترشيح النهائي.

إعلان أسماء جدارة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف جدارة عبر رابط موقع وزارة الخدمة المدنية، وسيتم التعرف على اسماء المعلمين الجدد 1440 من المعيين نهائيا وفق ما حدد من وظائف تعليمية بالإعلان الذي صدر عن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، بعد تمكين الأولى من شغل وظائفها.

اسماء المعلمين الجدد 1441 المرشحين للتعيين

الاستعلام عن أسماء المعلمين الجدد وكذلك المعلمات الجدد من خلال موقع وزارة التعليم السعودية، حيث تم نشر كشوف الأسماء وتحديد كيفية حجز مواعيد المقابلة الشخصية مساء اليوم الأحد 30-6-2019 من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم

نتيجة مسابقة 1440

تم الإعلان عن أسماء المعلمين الجدد المبدئية ضمن مسابقة الوظائف التعليمية 1441، لتعين 10456 معلم ومعلمة، حيث صدرت نتائج الترشيح المبدئية، لتحدد تعيين 10326 من المترشحين والمترشحات على وظائف وزارة التعليم.

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أدناة نتائج مسابقات انتهت

تحديث 11-10-2018 اليوم تم نشر أسماء 827 معلم ومعلمة من أسماء المعلمين والمعلمات الجدد من تم ترشيحهم وفق نتائج المفاضلة عقب انتهاء عملة مطابقة الوظائف التعليمية، وتم نشر رابط حجز مواعيد المقابلة الشخصية.

تحديث 2-10-2018: نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الكشوف الخاصة بأسماء المعلمين الجدد المعينين على الوظائف التعليمية رسمياً، ويمكن الاستعلام عن أسماء المعلمين المعينين 1440 المبدئية من خلال موقع وزارة العليم المرفق أدناة، والذي يضم كذلك أسماء المعلمات المعينات بإجمالي بلغ 831 معلم ومعلمة.

مواعيد المطابقة لأحدث إعلانات الوظائف التعليمية مرفق بعالية مباشرةً للتعرف عليها.

تحديث: تنشر وزارة التعليم أسماء المعلمين الجدد المرشحين لاستكمال إجراءات المفاضلة وتحديد المواعيد المقابلة وفق ما سيصدر من تعليمات مقبلة سنوفرها لكم.