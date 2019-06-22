أسماء المستفيدين من صرف حساب المواطن برقم الهوية فقط عبر موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa

موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa الرسمي يوفر خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية، من اجل الحصول على الدعم الحكومي لجميع المؤهلين التي تنطبق عليهم شروط البرنامج الحكومي للدعم، وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التواصل مع خدمة العملاء على رقم حساب مواطن للشكاوى التالي ” 19912 ” وذلك من اجل الاستفسار عن نتائج الأهلية والاستحقاق بالإضافة إلي يمكن تقديم اعتراض على قيمة الدعم النقدي والعديد من الأسئلة يمكنكم معرفة أجابتها من خلال التواصل على الرقم الموحد السابق.

اسماء المستفيدين من صرف حساب المواطن

موقع البرنامج الرسمي ” ca.gov.sa ” يوفر العديد من الخدمات الإلكتروني يمكنكم تقديم الاعتراض على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، للذين لم تسجل أسماءهم ضمن مستفيدي البرنامج الدعم الحكومي وأيضا يمكنكم تقديم شكاوى بخصوص الراتب الشهري الذي تحصل عليه من البرنامج.

متابعي موقع نجوم مصرية بداخل المملكة العربية السعودية، نقدم لكم رابط بوابة حساب المواطن من اجل الاستعلام برقم الهوية لمعرفة قيمة الاستحقاق الشهرية، كما يمكن تسجيل الدخول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكنك من الاعتراض القيمة المالية المستحقة من برنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في البرنامج الحكومي لحساب مواطن شهريا في اليوم العاشر من كل شهر، حيث يمكن لجميع المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني من اجل تسجيل البيانات، كما يمكن التأكد من انه تم قبولك من خلال رسالة القبول التي سوف تستلمها علي تليفونك المحمول، وفي الختام سوف نقوم بتحديث هذا المقال بصفة مستمرة من اجل معرفة اخر مستجدات البرنامج الدعم الحكومي في السعودية.

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