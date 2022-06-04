اسعار حملات الحج ٢٠٢٢ لحجاج الداخل فقط 1443 هذا العام

كم اسعار حملات الحج ٢٠٢٢ من داخل المملكة العربية السعودية، حيث اقترب موسم الحج للعام الحالي، وتتزايد الأسئلة حول كيفية الحصول على فرصة للحج، وكذلك أسئلة واستفسارات عديدة حول حملات الحج المتاحة، وكيفية الاشتراك بها، ونوضح لكم من خلال السطور التالية العديد من التفاصيل الهامة حول الموسم الحالي للحج وكيفية الاشتراك به.

اسعار حملات الحج ٢٠٢٢

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الأسعار الخاصة بحملات الحج، وهي الأسعار التي يتم دفعها من خلال المسلمين من مختلف مناطق السعودية الذين يرغبون في أداء هذه الفريضة، وهذه الأسعار كالتالي:

سعر حملة الحج في باقة ضيافة الحجاج للمواطنين المقيمين في السعودية يبلغ 12.113 ريال سعودي.

حملة الحج من باقة الضيافة في أبراج الحج، يبلغ سعرها 13.560 ريال سعودي.

سعر حملة الحج من باقة مخيمات الحج للمواطنين المقيمين في السعودية 14.381 ريال سعودي.

حملة الراجحي للحج

يمكن التسجيل في حملة الراجحي المجانية عند توافر الشروط التالية بالنسبة للمواطنين:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

توفير صورة أمامية وصورة خلفية من بطاقة الأسرة.

تقديم أصل المستند لتوضيح درجة القرابة للحاج والمرافق.

لابد أن يكون لدى الحاج جوال لإمكانية التواصل معه.

حجز المسار الإلكتروني.

يجب أن يكون المتقدم لا يملك تكاليف الحج.

ألا يقل عمره عن 25 عام، وألا يكون المرافق عمره أقل من 18 عام.

ألا يكون سبق له الحج في الماضي.

في حالة وجود محرم مع المرأة، لابد من تقديم أوراق إثبات صلة القرابة.

حملات الحج ابن عثيمين

لقد وضعت مؤسسة ابن عثيمين عدد من الشروط، التي لابد من توافرها للحصول على فرصة الحج المجاني من خلال الحملة، وهذه الشروط هي:

لابد ألا يكون سبق للمتقدم الحج في السابق حتى وإن كان محرم.

كما يجب أن يكون من المحتاجين ولا يقوى على دفع تكاليف الحج.

عدم زيادة عدد المرافقات عن واحدة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 25 عام.

عدم زيادة الراتب عن 6000 ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم قادر على أداء مناسك الحج، وألا تكون لديه أي مشاكل سواء كانت صحية أو نفسية.