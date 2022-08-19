اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الجمعة 19-8-2022

سجلت اسعار الذهب اليوم في السعودية في بداية تعاملات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 تراجع ملحوظ داخل أسواق المال السعودية، مع العلم أن تراجع أسعار الذهب مستمر منذ أيام متأثرًا بسعر المعدن النفيس وأدائه في البورصة العالمية، من خلال السطور التالية سنعرض لكم بيانًا تفصيلياً حول متوسط سعر الذهب اليوم بالسعودية بالعملة الوطنية الريال وما يعادلها بالدولار الأمريكي.

بكم الذهب في السعودية اليوم؟

تشهد أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية في بداية التعاملات المبكرة اليوم الجمعة تراجع ملحوظ لكافة العيارات 14 و22 و21 و18، وإليكم الأسعار اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم إلى 211.71 ريال بما يعادل بالدولار 56.46.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 194.07 ريال بما يعادل بالدولار 51.75.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 185.25 ريال سعودي ما يعادل 49.40 دولار.

بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في السعودية وصل عند مستوى 158.78 ريال سعودي ما يعادل 42.34 دولار علمًا بأنه العيار الاقتصادي.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 123.50 ريال سعودي ما يعادل 32.93 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية

في بداية التعاملات المبكرة في أسواق المال السعودية يشهد سعر أونصة الذهب تراجع ملحوظ وإليكم سعره اليوم:

سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم للبيع حوالي 6585.00 ريال سعودي ما يعادل 1756 دولار.

بينما سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء اليوم بلغ 6588.75 ريال سعودي ما يعادل 1757 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الجمعة

فئة كبيرة من أبناء الشعب السعودي حريصين على معرفة سعر الجنيه الذهب بشكل يومي، وتأتي الأسعار اليوم على النحو التالي: