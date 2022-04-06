Aramco اسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022 وفقاً لشركة أرامكو السعودية

كما تعودنا مع بداية كل شهر ميلادي جديد في المملكة العربية يرتفع البحث حول اسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 وذلك حيث يرغب الجميع في التعرف على الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ومشتقاته على مستوى جميع محطات الوقود في المملكة، حيث تقوم شركة أرامكو الشركة السعودية التي تعتبر هي المسؤولة بشكل كامل عن تحديث أسعار البنزين في المملكة في كل شهر ميلادي جديد، وشهدت الساعات القليلة الماضية عبر مختلف المحركات ارتفاع ملحوظ عن اسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022، ونستعرض معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بالأسعار الحالية للبنزين في المملكة.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

من المنتظر أن يتم الإعلان اسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022 في خلال الأيام القليلة القادمة وذلك حتى يتم العمل بها في كل محطات الوقود في المملكة، حيث تثوم شركة Aramco بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالنزين ومشتقاته في المملكة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد وذلك حتى يتم العمل بها بداية من يوم الحادي عشر من الشهر نفسه ولمدة شهر كامل، وتعتمد شركة أرامكو في تحديث الأسعار على سعر البرميل في السوق العالمي للنفط وعلى العديد من العوامل الاقتصادية في المملكة وغريها العديد من العوامل الأخرى.

سعر البنزين في السعودية

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في أسعار البنزين في السوق العالمي بسبب أزمة الحرب بين كل من روسيا وأوكرانيا ولكن على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الحكومة السعودية وشركة أرامكو قرروا عدم زيادة سعر البنزين ومشتقاته في المملكة وبقت الأسعار كما هي في خلال الشهور الماضية.

أرامكو اسعار البنزين في السعودية

حتى الآن لم تقم شركة أرامكو بإعلان اسعار البنزين في السعودية شهر ابريل 2022 ويتم العمل بالأسعار الخاصة بشهر مارس والتي كانت تم الإعلان عنها في يوم 10/3/2022، والتي كانت كالآتي:-