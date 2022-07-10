اسعار اسهم كبرى الشركات في المملكة اليوم الاحد 10 يوليو

الاستثمار أصبح من الركائز الاقتصادية الهامة للملكة، ولذلك يبحث العديد من الناس عن أسعار أسهم الشركات لاقتناص فرص الاستثمار في الوقت الأفضل، وفي هذا المقال سنعرض لكم سعر أسهم كبرى الشركات في المملكة.

ولكن قبل أن نبدأ دعونا نعرف ما معني سهم.

1-ما هو معنى السهم؟

بكل بساطة… السهم هو حصتك من الشركة، أو بمعنى آخر هو نوع من أنواع الحصص التي تبيعها لك شركة ما ليكون لك حق في أرباح الشركة على حسب قيمة ما تمتلكه من أسهم فيها.

دعونا الآن نتعرف على أسعار الأسهم اليوم لبعض الشركات في المملكة.

2-سعر سهم سابك اليوم:-

هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة متعددة الصناعات، ومركزها الرئيسي في الرياض، وشركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم.

سعر سهم شركة سابك اليوم هو 97.60 ريال سعودي.

3-سعر سهم تسلا اليوم:-

تسلا هي شركة أمريكية متخصصة في مجال صناعة السيارات الكهربية، وفي أكتوبر 2021، وصلت تسلا قيمتها السوقية أكثر من 1 تريليون دولار.

سعر سهم تسلا اليوم هو 752.29 دولار.

4-سعر سهم الراجحي اليوم:-

بنك الراجحي غني عن التعريف، إذ أنه أكبر بنك إسلامي في العالم، ومقره الرئيسي في المملكة، وله أكثر من 500 فرع.

وقد بلغ سعر سهم الراجحي اليوم 81.60 ريال سعودي.

5-سعر سهم لوسيد موتورز اليوم:-

تعد شركة لوسد موتورز م اكبر الشركات التي تنتج السيارات الكهربية أيضا، ومقرها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

بلغ سعر سهم شركة لوسيد موتورز اليوم 19.99 دولارا أميريكا.

6-سعر سهم الإنماء اليوم:-

أحد أكبر البنوك في المملكة، ومقره الرئيسي في الرياض، وله أكثر من 100 فرع في أنحاء المملكة.

بلغ سعر الإنماء اليوم 33.30 ريال سعودي.

7- سعر سهم إس تي سي اليوم:-

STC هي من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاتصالات.

وصل سعر سهم إس تي سي اليوم لـ98.00 ريال سعودي.