استياء من أداء وتأخر شركة «الوطنية للإسكان» في مشروع «مجتمع المشرقية» بالسعودية

انتقد الكثير من أصحاب الوحدات السكنية في مشروع مجتمع المشرقية الذي يقع شرق العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أداء الشركة الوطنية للإسكان NHC، عن التقاعس في تنفيذ المشروع، ومن جانبها فقد قامت الشركة «الوطنية للإسكان» والشركة السعودية للكهرباء بالإعلان عن إجراء التجارب النهائية حتى يتسنى لهم إطلاق التيار الكهربائي في مجتمع المشرقية السكني، وذلك بشكل نهائي في مدة زمنية أقصاها أسبوعين، من ناحية أخرى فقد عبر بعض المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مدى استيائهم من هذه المشكلات الكثيرة التي تواجههم بمشروعات الشركة الوطنية للإسكان.

وقد ركزت هذه الشكاوى التي قام المواطنين بنشرها على موقع التغريدات العالمي تويتر من الشركة “الوطنية للإسكان” على عدم إيصال التيار الكهربائي للمشروع، إضافة إلى مشكلات تأخر تسليم الوحدات السكنية، فضلاً عن مشكلات البناء.

وقد قام أحد المواطنين بالتغريد معبراً عن استيائه من عدم التزام الشركة “الوطنية للإسكان” بوعودها؛ حيث قامت بالإعلان أكثر من مرة عن موعد الانتهاء من الأعمال، والتي لم تنتهي إلى الآن بالرغم من الوعود الكثيرة التي أعلنت عنها الشركة، قائلاً: “قولوا إن شاء الله في شهر 8.. قولوا إن شاء الله في شهر 9.. إن شاء الله قبل رمضان.. إن شاء الله بداية السنة، وعلى هذا الحال.. آخرها ما في كهرباء وهم ما خلصو البناء والتشطيب”.