استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة على جازان ومناطق أخرى

توقع المركز السعودي للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وأوضح مركز الأرصاد أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول وقد تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقع أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.

وتداول مواطنون مقاطع فيديو توثق لحظات هطول أمطار غزيرة جدا على طريق أبوعريش أحد المسارحة بمنطقة جازان، أمس.

يُشار إلى أن منطقة جازان تشهد منذ مدة هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول مما أدى إلى غرق شبه كامل لبعض القرى.