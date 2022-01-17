استمرار تعليق المقاصف وطابور الصباح| وتحذير من مخاطر محتملة مع بدء الدراسة الحضورية

مع بدء عودة تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للدراسة الحضورية بالفصل الدراسي الثاني واكتمال حلقة العودة الكلية لجميع الطلاب والطالبات للدراسة الفعلية بعد عامين من تفعيل الدراسة عن بُعد بسبب جائحة كورونا، شددت هيئة الصحة العامة وقاية ووزارة التعليم على عدد من الإجراءات الأساسية التي يجب مراعاتها في الحضور المدرسي، مع استثناء 11 فئة من الطلاب من ذوي الأمراض من الدوام الحضوري للفئة العمرية أقل من 12 عاماً، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 20 شهر جمادى الآخرة.

إجراءات التعليم الجديدة

الفئات المستثناة من الحضور هم أصحاب داء السكري النوع الأول والسمنة المفرطة ونقص الوزن.

وكذلك أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية الخلقية وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكلية المزمنة.

أصحاب أمراض ضمور العضلات والأعصاب وأمراض فقر الدم والأمراض المتعلقة بالمناعة والجينية.

يكون التباعد بين مقاعد الطلاب 60 سم مع السماح للطلاب بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية.

تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات مختلفة وتقسيم الساحة بحسب الفصل.

استمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف واستمرار توزيع الوجبات في الفصول.

السماح بتناول الوجبة في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك.

وإلغاء الطابور الصباحي

كما تم التشديد أيضًا على إلغاء طابور الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب والطالبات الى فصولهم مباشرة، بالإضافة إلى إلغاء أي نشاط صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، ومراعاة أن تكون الأنشطة الرياضية منفردة في مكان واسع وجيد التهوية، ومنع الطلاب من مشاركة الأدوات مع بعضهم البعض، وكذلك التباعد أثناء أداء الصلوات وفي أماكن الوضوء وتنظيم دخول وخروج الطلاب والطالبات بواقع 1.5 متر على الأقل بين كل طالب وآخر، وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة الطبية، والحرص على التهوية الجيدة للفصول الدراسية وفتح النوافذ والاستفادة من التهوية الطبيعية، وإلغاء برادات المياه.

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وتحذير من مخاطر محتملة

ومن ناحية أخرى، كشف “أحمد بن عبد الله الشهري” خبير السلامة المدرسية خلال تصريحات صحفية عن بعض المخاطر المحتملة من العودة الكلية للدراسة الحضورية، من أجل متابعتها والعمل على منعها قدر المستطاع، وتتمثل في: