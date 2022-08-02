استمرار التقديم في جدارة الوظائف التعليمية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

واصلت إدارة التربية والتعليم في اليوم التالي استقبال طلبات التوظيف لوظيفة “مدرس متدرب” ابتداء من يوم أمس وتنتهي الأحد وتنتهي يوم الأحد التالي الموافق 7 أغسطس، ومن المقرر إعلان النتائج يوم السبت 13 أغسطس 2022، وسيتم تقديم الطلب من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التخصصات المطلوبة

الرياضيات

إدارة الأعمال.

اللغة الإنجليزية.

الفيزياء.

الكيمياء.

الأحياء.

المهارات الرقمية.

خطوات التقديم عبر نظام جدارة

1- الدخول على منصة جدارة. (هنا)

2- أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق لتسجيل الدخول.

3- اختيار عبارة أرغب بالتقديم على وظائف جدارة.

4- إدخال البيانات.

5- تحديد الوظيفة.

6- قراءة الشروط.

7- إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

8- تسجيل الطلب.

شروط التقديم

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الأقل على درجة جامعية (بكالوريوس) في مجال الخبرة. معادلة لشهادة جامعية تمنحها جامعة خارج المملكة صادرة عن وزارة التربية والتعليم. استيفاء المعايير والشروط المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس. انطباق شروط وأحكام تولي المنصب التعليمي على المتقدم.

الهدف من المسابقة

تهدف هذه الخطوة إلى زيادة المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من خلال الاستثمار الفعال في مواهب قطاع التعليم.

بالإضافة إلى مواكبة التحسين المستمر وصقل مخرجات تعلم المهارات والمعرفة وتلبية الاحتياجات الوظيفية للعمل المنجز في مشاريع تطوير قطاع التعليم لتوفير خطط الكفاءة للاحتياجات التأديبية الجديدة في دراسات التنمية، ومسار ثانوي متخصص للمعرفة. العام الدراسي القادم.

وذلك لتحقيق المزيد من الأهداف الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة نظام التعليم ومخرجاته لصالح الطلاب والطالبات، وبناء مستقبل مشرق لهم وللدولة.