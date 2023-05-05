استمرار التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”

كشف برنامج حساب الحرمين الشريفين للابتعاث، فتح باب التقديم واستمراره طوال العالم للطلبة الراغبين في الابتعاث لكافة المراحل والتخصصات المختلفة، من أجل زيادة فرص القبول أمام الطلبة وتسهيل رحلتهم التعليمية في الحصول على قبول جامعي مناسب من إحدى المؤسسات التي اعتمدها البرنامج.

وأكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن يجب على جميع المتقدم التعرف على الشروط العامة للابتعاث وكذلك كافة المؤسسة التعليمية المتعمدة من قبل البرنامج وفقًا للمسارات.

#برنامج_خادم_الحرمين_الشريفين_للابتعاث

يُعلن استمرار استقبال طلبات التقديم

لـ #الابتعاث طوال العام، في إطار

العناية بأبنائنا وتسهيل رحلة قبولهم

وزيادة فرص التحاقهم بالبرنامج.#واس: https://t.co/bJOXoMOOn9

,, #أربعة_مسارات_للمستقبل pic.twitter.com/9nPv4pzPIC — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) May 4, 2023

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه من يتم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في جميع دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي مميز في المجال والتخصص الذي يختاره الطالب، مؤكدة أنه يجب التأكد من توفير جميع المستندات المطلوبة والعمل على رفعها من نظام سفير، كما أن النتائج يتم الإعلان عنها وفقًا لبداية الدراسة للطلبة.