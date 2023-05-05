أخبار السعودية

استمرار التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث “طوال العام”

مصطفى شاهين

كشف برنامج حساب الحرمين الشريفين للابتعاث، فتح باب التقديم واستمراره طوال العالم للطلبة الراغبين في الابتعاث لكافة المراحل والتخصصات المختلفة، من أجل زيادة فرص القبول أمام الطلبة وتسهيل رحلتهم التعليمية في الحصول على قبول جامعي مناسب من إحدى المؤسسات التي اعتمدها البرنامج.

الابتعاث الخارجي 1444

وأكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن يجب على جميع المتقدم التعرف على الشروط العامة للابتعاث وكذلك كافة المؤسسة التعليمية المتعمدة من قبل البرنامج وفقًا للمسارات.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه من يتم التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في جميع دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي مميز في المجال والتخصص الذي يختاره الطالب، مؤكدة أنه يجب التأكد من توفير جميع المستندات المطلوبة والعمل على رفعها من نظام سفير، كما أن النتائج يتم الإعلان عنها وفقًا لبداية الدراسة للطلبة.

Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات