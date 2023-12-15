استكشفه في بوليفارد رياض سيتي.. “هاوي” تطلق تطبيقها الجديد بـ 14 خدمة
أطلقت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” (إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة) تطبيقها الجديد المزود بـ 14 خدمة للهواة من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وذلك تحت عنوان «عندك هواية.. عندنا تطبيق».
ويأتي إطلاق هذا التطبيق بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم التي تعبر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية، وذلك من أجل النهوض بقطاع الهواية في المملكة، انطلاقا من رؤية 2030.
عندك هواية .. عندنا تطبيق 😍😎💪
حمّل #تطبيق_هاوي الآن 📲https://t.co/2cYhGwLKjy#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/7gcy8n1xTR
— Hawi | هاوي (@Saudi_Hawi) December 14, 2023
التطبيق يتيح 14 خدمة
وذكر مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة، طارق بن عدنان الغرابي، أن التطبيق الجديد يحتوي على 14 خدمة جديدة، وهي:
- أسس ناديا.
- تجارب هاوي.
- انضم لنادٍ.
- فعاليات التسويق لناديك.
- شارك مع هاوٍ.
- مرافق.
- مساحات.
- أدوات.
- الدورات التدريبية.
- مسابقات النادي.
- خدمات التطوع.
- خطابات وموافقات.
- مالية ناديك.
- الشراكات والرعايات.
ويعتبر “هاوي” هو الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات، وتأسست المبادرة بواسطة 12 جهة حكومية.
وعلى مدار 3 أيام، يقدم جناح “هاوي” المقام في بوليفارد رياض سيتي للجمهور فرصة التعرف على تطبيق “هاوي الجديد”، وفهم مزاياه، بالإضافة إلى الانخراط في عدد من التجارب التفاعلية والمباشرة في عدد من الهوايات.