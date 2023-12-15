استكشفه في بوليفارد رياض سيتي.. “هاوي” تطلق تطبيقها الجديد بـ 14 خدمة

أطلقت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” (إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة) تطبيقها الجديد المزود بـ 14 خدمة للهواة من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وذلك تحت عنوان «عندك هواية.. عندنا تطبيق».

صورة- المصدر: إكس

ويأتي إطلاق هذا التطبيق بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم التي تعبر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية، وذلك من أجل النهوض بقطاع الهواية في المملكة، انطلاقا من رؤية 2030.

التطبيق يتيح 14 خدمة

وذكر مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة، طارق بن عدنان الغرابي، أن التطبيق الجديد يحتوي على 14 خدمة جديدة، وهي:

أسس ناديا. تجارب هاوي. انضم لنادٍ. فعاليات التسويق لناديك. شارك مع هاوٍ. مرافق. مساحات. أدوات. الدورات التدريبية. مسابقات النادي. خدمات التطوع. خطابات وموافقات. مالية ناديك. الشراكات والرعايات.

ويعتبر “هاوي” هو الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات، وتأسست المبادرة بواسطة 12 جهة حكومية.

وعلى مدار 3 أيام، يقدم جناح “هاوي” المقام في بوليفارد رياض سيتي للجمهور فرصة التعرف على تطبيق “هاوي الجديد”، وفهم مزاياه، بالإضافة إلى الانخراط في عدد من التجارب التفاعلية والمباشرة في عدد من الهوايات.