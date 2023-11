استكشاف تراث وثقافة الفلبين في حديقة السويدي بالرياض: فعاليات حماسية وتجارب ترفيهية تأسر الزوار

اختتمت يوم أمس فعاليات الأسبوع الفلبيني في حديقة السويدي التابعة لموسم الرياض 2023م، حيث شهدت الفعاليات حضوراً قوياً من الزوار المختلفين الذين استمتعوا بتجربة ثقافة وتراث الفلبين وسط عروض مصاحبة متنوعة.

صور من فعاليات الأسبوع الفلبيني في حديقة السويدي–المصدر: حساب موسم الرياض على منصة X

الأسبوع الفلبيني في #حديقة_السويدي بعروضه وفعالياته الرائعة مستمر والحماس يزيد كل ثانية 🇵🇭🎊

انطلقت فعاليات الأسبوع الفلبيني في الحديقة في السادس من نوفمبر واستمرت لمدة ستة أيام، وشملت العديد من الفعاليات الحماسية والترفيهية التي أبهرت الحضور، حيث تم تنظيم حفلات غنائية مميزة وعروض جوالة وفقرات استعراضية مذهلة، لتضفي جواً مفعماً بالحيوية والمرح على المكان.

تعرف الزوار خلال فعاليات الأسبوع الفلبيني على ثقافة وتراث الشعب الفلبيني من خلال تجارب ترفيهية متنوعة، تضمنت هذه التجارب تجربة التسوق واستكشاف العربات والأكشاك التي تقدم الطعام الفلبيني التقليدي، بالإضافة إلى تجربة واحة الألوان والألعاب الكرنفالية، وتجارب الألعاب والمغامرة.

استمتاع الزوار بالفعاليات المتنوعة في #حديقة_السويدي 🇵🇭🌳

وقد قدمت حديقة السويدي في موسم الرياض 2023م فعاليات سبع ثقافات مختلفة، ومن بينها الثقافة الفلبينية، بهدف تقديم تجربة ترفيهية فريدة للزوار، حيث يمكن للزوار اكتشاف واستكشاف الثقافات المختلفة من خلال فعاليات متنوعة تشمل الأكل والموسيقى والعروض الترفيهية والرقصات الشعبية لكل دولة.

يأتي ذلك في إطار موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “Big Time”، والذي يستهدف جذب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام، ليشاركوا في آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الترفيهية الفريدة، ويعتبر موسم الرياض منصة للتعريف بالثقافات المختلفة وتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الشعوب.

أجواء موسيقية مُبهرة 🎶🎙️

تنتظركم مع الفنانة العالمية بيتوين اسكالانت في #حديقة_السويدي 🇵🇭🌳

يمكن للزوار حجز تذاكر الفعاليات المختلفة في حديقة السويدي وذلك عن طريق تطبيق “وي بوك” من خلال هذا التطبيق، يُتاح للزوار فرصة اختيار الفعاليات التي يرغبون في حضورها وحجز تذاكرها بسهولة.