استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

استقرار سعر الذهب ‏في السعودية خلال تداولات اليوم ‏الأربعاء 15 مارس 2023 ‏‏وذلك عقب ارتفاع مفاجىء سجلة امس الثلاثاء ‏داخل محلات الذهب والصاغة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التحديث ‏الاخير لسعر الذهب في السعودية ‏اليوم داخل محلات الذهب تابعونا.

‏سعر الذهب في السعودية اليوم

‏‏نقدم لكم التحديث الأخير لسعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الأربعاء 15 مارس 2023 ‏داخل محلات الصاغة والذهب حيث جاءت الأسعار كالتالي: