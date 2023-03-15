استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023
استقرار سعر الذهب في السعودية خلال تداولات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 وذلك عقب ارتفاع مفاجىء سجلة امس الثلاثاء داخل محلات الذهب والصاغة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التحديث الاخير لسعر الذهب في السعودية اليوم داخل محلات الذهب تابعونا.
سعر الذهب في السعودية اليوم
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نقدم لكم التحديث الأخير لسعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الأربعاء 15 مارس 2023 داخل محلات الصاغة والذهب حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- استقر جرام الذهب عيار 24 خلال تداولات الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 229.58 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 22 خلال تداولات اليوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 210.45 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 21 خلال تداولات يوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 200.88 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 18 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات اليوم الأربعاء عند سعر 172.18 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 14 خلال تداولات اليوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 133.92 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 12 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات اليوم عند سعر 114.79 ريال سعودي.
- استقر جرام الذهب عيار 10 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات الأربعاء عند سعر 95.66 ريال سعودي وتعد أقل أقبالاً من قبل السعوديين.
- سجل سعر أونصة الذهب خلال تداولات الأربعاء مبلغ يصل إلى 7140 ريال سعودي.