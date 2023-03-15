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استقرار سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

هدير حلمي توفيق

استقرار سعر الذهب ‏في السعودية خلال تداولات اليوم ‏الأربعاء 15 مارس 2023 ‏‏وذلك عقب ارتفاع مفاجىء سجلة امس الثلاثاء ‏داخل محلات الذهب والصاغة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التحديث ‏الاخير لسعر الذهب في السعودية ‏اليوم داخل محلات الذهب تابعونا.

‏سعر الذهب في السعودية اليوم

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‏‏نقدم لكم التحديث الأخير لسعر الذهب في السعودية خلال تعاملات يوم الأربعاء 15 مارس 2023 ‏داخل محلات الصاغة والذهب حيث جاءت الأسعار كالتالي:

  • استقر جرام الذهب عيار 24 ‏خلال تداولات الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 229.58 ريال سعودي.
  • استقر جرام الذهب عيار 22 خلال تداولات اليوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 210.45 ريال سعودي.
  • استقر جرام الذهب عيار 21 خلال تداولات يوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 200.88 ريال سعودي.
  • استقر جرام الذهب عيار 18 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات اليوم الأربعاء ‏عند سعر 172.18 ريال سعودي.
  • استقر جرام الذهب عيار 14 خلال تداولات اليوم الأربعاء في محلات الذهب والصاغة عند سعر 133.92 ريال سعودي.
  • استقر ‏جرام الذهب عيار 12 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات اليوم عند سعر 114.79 ريال سعودي.
  • ‏استقر جرام الذهب عيار 10 في محلات الذهب والصاغة خلال تداولات الأربعاء عند سعر 95.66 ريال سعودي وتعد أقل أقبالاً من قبل السعوديين.
  • ‏‏سجل سعر أونصة الذهب خلال تداولات الأربعاء ‏مبلغ يصل إلى ‏7140 ريال سعودي.
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هدير حلمي توفيق

كاتبة ومحررة صحفية


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