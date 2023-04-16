استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن الدفعة 65 للمستفيدين

صرحت مصادر رسمية داخل برنامج حساب المواطن بأنهم بدأوا بالفعل في استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل الحالي. بحيث يتم ذلك من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج. كما أعلنت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم إيداع مبلغ يصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي للمستفيدين في الدفعة المذكورة. وقد تم توجيه هذا القرار من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز بعد التمديد في الدعم الإضافي لمدة 4 أشهر، والذي سينتهي في دفعة شهر يوليو المقبل.

اعتراض حساب المواطن

تم الإعلان منذ ساعات قليلة على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر عن فتح باب الاعتراض على الدفعة 65، وذلك لاسترداد المبالغ المستحقة للمستفيدين. يمكن لأي مستفيد الآن تقديم طلب الاعتراض باتباع الخطوات التالية بطريقة سهلة:

انتقل إلى المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

اضغط على كلمة “صوتك مسموع”.

انقر على “إنشاء طلب”، واملأ البيانات المطلوبة لتقديم الطلب.

ستحتاج إلى كتابة الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

اختر الطلب المناسب واكتب نبذة مختصرة بخصوص الطلب المراد تقديمه.

أدخل بيانات الاعتراض والمعلومات اللازمة.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي المرفق أمامك.

انقر على “إرسال” المرفقة أسفل الشاشة.

استعلام عن حساب المواطن

مكنك الاستعلام عن حساب المواطن باتباع الإجراءات التالية، المشروحة من قِبل وزارة حساب المواطن ومسؤوليها:

الدخول لرابط برنامج حساب المواطن.

سجّل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على زر “خدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك، انقر على “دراسة الأهلية”.

ستظهر لك النتائج المتعلقة بطلبك للاستعلام عن حساب المواطن.

يرجى الانتباه إلى أنه يجب اتباع الإجراءات الرسمية والتحقق من صحة المعلومات المدخلة حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمة بشكل كامل وآمن.

متى سيتم الرد على طلب اعتراض حساب المواطن

تتراوح مدة الرد على الاعتراضات المتعلقة بحساب المواطن بين شهر وثلاثة أشهر كحد أقصى، وذلك اعتمادًا على تاريخ قبول الاعتراض.

وإذا تم قبول الاعتراض، فسيتم صرف المبلغ المستحق للدعم في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر. وفي حالة رفض الاعتراض، فإن الأمر يشير إلى عدم حق المستفيد في الحصول على أي دعم.