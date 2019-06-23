استفسار عن موظف سعودي في وزارة العمل برقم الهوية عبر بوابة “الخدمات الالكترونية”

رابط استفسار عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية من خلال بوابة الخدمات الالكترونية موقع وزارة العمل السعودية، أكثر الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الموظفين بالمملكة خاصةً عقب تحويل أغلب خدمات الاستعلامات بشكل إلكتروني تيسراً على المواطنين وتوفيرا للجهد بدلاً من التوجه إلى مكتب العمل بغرض الاستعلام عن موظف سعودي والتحقق من الوضع الوظيفي له، ما إذا كان على رأس العمل ومعرفة مرتبته الحال والحصول على بيانات الموظف كاملةً فقط عن طريق الانترنت، وسنقدم شرح مفصل عن آلية بوابة الاستعلام الالكتروني ورابط استعلام عن المهنة بي رقم الهوية الكترونيا.

أهمية الخدمة المتمثلة في استفسار عن موظف سعودي برقم الهوية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تعود بالنفع على الموظف نفسه فقط، بل توفر العناء على المؤسسة أو المنشأة العامل بها الموظف، نظراً لوجود قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن الموظفين العاملين لديها يتم الرجوع لها عند الحاجة إلى استعلام عن المهنة لموظف أو عامل.

استفسار عن موظف سعودي مكتب العمل

موقع وزارة العمل السعودية يمنح الموظف والمنشأة إمكانية الاستعلام عن حالة الموظف السعودي في مكتب العمل برقم الهوية الوطنية، من خلال معرفة البيانات التالية:

اسم الموظف

رقم الهوية الخاصة به

مكتب العمل الذي يتبعه الموظف.

حالة الموظفين أي على رأس العمل أم منسحب منه بشكل مؤقت.

وغيرها من المعلومات الإضافية التي يتطلب معرفتها للموظف في أي وقت عن طريق خدمة الاستعلام عن موظف سعودي عبر الموقع الرسمي.

وزارة العمل بوابة الاستعلام الالكتروني

عبر تسجيل الدخول على رابط وزارة العمل الاستعلام الالكتروني والولوج لصفحة استفسار عن موظف سعودي بالمملكة، ثم تسجيل رمز التحقق المكون من ستة أرقام والظاهر بالصورة والضغط على بحث عقب التأكد من صحة تدوين المعلومات، لتحصل في النهاية ما تريد من معلومات تخص استعلام مهنة برقم الهوية في مكتب العمل وتفاصيلها.

تظهر نتيجة البحث عن الموظف مشمولة بإحدى الخيارين، إما إيجابية أي أنه مسجل بوزارة العمل الخدمات الإلكترونية، أو النتيجة سلبية فيما يعني أن يكون العامل المقصود ليس مسجلاً بالوزارة لعدم وجود رقم هوية الموظف بقاعدة البيانات.

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