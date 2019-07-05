استعلم عن تأشيرة خروج وعودة للوافدين – كيفية طباعة التأشيرة عبر بوابة أبشر الإلكترونية

لقد وفرت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين والوافدين بالمملكة خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية التي توفر للمواطنين الكثير من الخدمات، وليس المواطنين فقط بل المواطنين وأصحاب الأعمال أيضًا الذي يُمكنهم التعرف على جميع بيانات العامل من خلال البوابة، بالإضافة إلى التعرف على نوع التأشيرة التي حصل عليها هذا العامل، وسوف نوفر لكم طريقة الاستعلام عن التأشيرة من خلال أبشر الإلكترونية بالتفصيل.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

تكمن أهمية الحصول على تأشيرة خروج وعودة من المملكة العربية السعودية في الحصول على فرصة للرجوع إلى أراضي المملكة مرة أخرى، فهناك الكثير من المواطنين يرغبون بالخروج خارج حدود الدولة، إما لزيارة أي بلد من البلاد العربية الأخرى بهدف السياحة، أو الخروج والذهاب إلى موطنهم الأم، فينبغي الحصول على طباعة تأشيرة خروج وعودة إذا كان المواطن يرغب في هذا، علمًا بأن مدة التأشيرة ستة أشهر من تاريخ الحصول عليها.

والجدير بالذكر أنه يمكن الزيارة في المدة ولكن بعد الرجوع إلى صاحب العمل، والذي يقوم بتقديم طلب من خلال مديرية الجوازات وبالتالي يحصل العامل على تأشيرة خروج وعودة بمدة أكبر من المدة المحددة، ولكن هذا بعد أن يقوم المواطن أو العامل بعمل تفويض لصاحب العمل.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

وخطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للوافدين سهلة للغاية، حيث أنه ينبغي في البداية التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية وأن يكون لدى المواطن حساب في البوابة لكي يتمكن من الاستعلام والاستفادة من خدمات أبشر المختلفة، وإن كان لدى المواطن حساب في بوابة أبشر فإن عليه اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أولًا إلي.

بوابة أبشر الإلكترونية.

الدخول إلى تأشيرة خروج وعودة.

إدخال بيانات المواطن وهي عبارة عن رقم الهوية الوطنية.

وبعدها يتمكن صاحب العمل أو المواطن من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به إن كان هو صاحب التأشيرة، أو لصاحب العمل إن كان يرغب بالتعرف على جميع البيانات التي تخص تأشيرة العامل.