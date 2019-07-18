استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية رابط موقع المركز الوطني للقياس والتقويم

مركز القياس رابط استعلام نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، حيث من المنتظر إعلان المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، نتائج اختبارات القدرات المعرفية التي انتهت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وينتظرها الخريجون والخريجات لاستكمال عناصر المفاضلة على شغل الوظائف الإدارية وغيرها، التي تطلبها وزارة الخدمة المدنية ضمن عناصر المفاضلة جدارة الخدمة المدنية، وتحدد موعدها ظهورها عبر بوابة قياس النتائج الإلكترونية.

اختبار القدرة المعرفية يعد من الاختبارات الهامة جداً في المجال المهني، ويتوقف عليها نتائج المفاضلة لشغل العديد من الوظائف باستثناء الوظائف التعليمية والصحية، وخلال الفترة الماضية تقدمت عدة جهات حكومية بطلبات توظيف عبر بوابة جدارة منصة التوظيف التابعة إلى وزارة الخدمة المدنية، كان من بين شروط شغلها نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية 1440، وتحدد اليوم الخميس 18 يوليو 2019 لاستعلام نتائج القياس لهذا الاختبار برقم السجل المدني.

رابط استعلام نتائج قياس القدرة المعرفية

طريقة استعلام نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق فقط، او عن طريق رقم السجل المدني، تكون بالدخول على بوابة قياس الصفحة الرئيسة للنتائج ثم إدخال رقم السجل المدني ورقم الاشتراك او كلمة المرور للدخول على حساب المستخدم، بعدها يتم اختيار اختبار القدرة المعرفية من صفحة المستخدم أو المختبر على بوابة النتائج، وهذة هي مراحل التصحيح في قياس لهذة النوعية من الاختبارات.

رقم قياس المجاني

في حالة واجهت المستعلم أي مشاكل يمكن الاتصال على خدمة العملاء من رقم قياس المجاني 920033555 والاستفسار او الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة به