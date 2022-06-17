استعلام نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 وهل سيتم إعادة فتح التسجيل مرة أخرى؟

تساءل الكثير من الأفراد من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن سؤال هل سيتم إعادة فتح التسجيل بالحج 2022؟ وعلى الفور أعلن الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالإجابة على هذا السؤال الحائر الذين يود الكثيرين الإجابة عليه، فلقد تم الإعلان بالأمس الأربعاء الموافق 15 من شهر يونيو 2022 عن نتائج قرعة الحج الإلكترونية لحجاج الداخل سواء للمواطنين من جنسيات سعودية أو المقيمين من جنسيات غير سعودية.

إمكانية إعادة فتح التسجيل بالحج 1443

سأل العديد من المواطنين عن إمكانية إعادة فتح التسجيل في الحج الإلكتروني 2022 مرة أخرى، وقد أجابت وزارة الحج والعمرة عن هذا التساؤل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لمن تتاح له الفرصة في القبول بنتائج القرعة أن يتوفر له مقعد في الحج لهذا العام إذا توفرت أية مقاعد إضافية؛ وذلك في الفرز التالي.

من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الالكترونيّة، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/dcQ9nx4yx9 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 15, 2022

خطوات استعلام نتائج قرعة حجاج الداخل 1443هـ

النقاط التالية نوضح لكم بها طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الداخل 1443 عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة: