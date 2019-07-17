استعلام عن وافد : رابط استعلام عن موظف وافد بمكتب العمل الخدمات الإلكترونية

توفر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة استعلام عن وافد، وهي واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي يستفيد منها العامل الوافد أو الكفيل، فلم يعد الحصول على خدمة استعلام موظف وافد، من الخدمات التي يتطلب الحصول عليها الكثير من الوقت والجهد، حيث يمكن من خلال مكتب العمل الخدمات الإلكترونية الاستفادة بالكثير من المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل بضغطة زر واحدة إلكترونياً دون الذهاب إلى أي من المقرات المختلفة، سواء برقم الإقامة، رقم الجواز، أو رقم الحدود.

على الجانب الآخر تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إلى توفير الكثير من خدماتها الإلكترونية التي توفر للعامل الوافد أو صاحب العمل الوقت والجهد المبذول أثناء الاستعلام عن الخدمات، ومن بينها خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل، وتعمل الوزارة بشكل دوري على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها بين الحين والآخر لضمان الحصول على الخدمة بشكل ميسر.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

بجانب خدمة استعلام عن وافد، توفر أيضاً وزارة العمل عدد من الخدمات الأخرى، حيث يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة التي تتيح كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالعامل الوافد، أو صاحب العمل، أو المنشأة، سواء الاستعلام عن نقل كفالة، الاستعلام عن اسم صاحب العمل، والاستعلام عن بلاغ هروب أو وافد هارب، فقط يحتاج المستفيد من هذه الخدمات إلى التسجيل في وزارة العمل، ومن ثم اختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها، بما فيها خدمة استعلام عن عامل وافد.

استعلام عن وافد أجنبي

بضغطة زر واحدة يمكن للعامل الوافد أو المقيم في المملكة العربية السعودية الاستفادة كما سبق وتم الإشارة بكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما فيها استعلام عن وافد أجنبي، وهي الخدمة التي تمكن صاحب العمل أو الكفيل السعودي، والموظف الوافد من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة الوافدة لديه، سواء حالة الإقامة الخاصة بالعامل، وبيانات العمل الخاصة به، وحالة كفالته، وذلك باستخدام رقم الحدود، رقم الجواز، أو رقم الإقامة.

وزارة العمل الاستعلام عن وافد

في البداية وقبل الدخول لأي من خدمات مكتب العمل يجب عليك سواء كنت مقيم أو عامل وافد، أو صاحب العمل، يجب التسجيل في مكتب العمل الخدمات الإلكترونية للاستفادة من خدمة وازرة العمل الاستعلام عن وافد، بالإضافة إلى أنه من قسم الخدمات الإلكترونية على وزارة العمل يمكن اختيار أي من الخدمات المتاحة التي يمكن الاستعلام عنها إلكترونياً، وذلك عبر اختيار الخدمة، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، بما فيها جنسية الموظف الوافد.

استعلام عن وافد

بعد كتابة البيانات المطلوبة، قم بكتابة رمز التحقق كما هو ومن ثم الضغط على أيقونة بحث، ويمكن استعلام موظف وافد من خلال تسجيل دخول مكتب العمل على رابط استعلام عن وافد، ومن ثم سيظهر لك بيانات الموظف الوافد وفق البيانات التي تم إدخالها للنظام وهي، رقم العامل الوافد، اسم الوافد رباعي، تقييم المؤسسة التي يعمل بها بحسب الحالة في وزارة العمل، حالة العامل الوافد، تراخيص المؤسسة التي يعمل بها.