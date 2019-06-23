استعلام عن نقل كفالة وطريقة نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل

استعلام عن نقل كفالة هي أحد الخدمات التي وفرتها وزارة العمل السعودية؛ حيث قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التي تساعد على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد، حيث يُمكن من خلال هذه الخدمة التعرف على الشروط التي يتوجب توافرها لكي يتم تقديم طلب نقل كفالة العمالة الوافدة من خارج السعودية من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى.

استعلام عن نقل كفالة

تعتبر خدمة نقل كفالة وافد أحد الخدمات التي تقدمها وزارة العمل السعودية، من بين خدمات أخرى مثل الاستعلام عن الوافدين ويُمكن من خلال هذه الخدمة قيام أصحاب العمل والمؤسسات بالإستعلام عن طريقة نقل كفالة عامل وافد من صاحب العمل إلى آخر، ويُمكن الإستعلام عن خدمة نقل الكفالة من خلال رقم الإقامة الخاص بالعامل أو رقم الحدود أو رقم الجواز.

خطوات الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

يمكنكم الاستعلام عن نقل الكفالة بسهولة، ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية، وذلك من خلال الضغط على اسم الموقع. بعد ذلك قم بالضغط على خيار الإستعلامات الإلكترونية. ثم إضغط على زر الإستعلام عن خدمات مكتب العمل. بعد ذلك قم بإختيار المنشأة. ثم إختار نوع الخدمة (نقل خدمة عامل وافد). بعد ذلك قم بإدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك. ثم قم بعد ذلك بإدخال الرمز المرئي الموجود بالشاشة. إضغط على زر بحث. في النهاية، ستلاحظ ظهور حالة الطلب في وزارة العمل أسفل يسار الشاشة سواء تمت الموافقة أم لا.

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شروط نقل كفالة وافد دون موافقة الكفيل

يُمكن نقل كفالة العامل الوافد بدون موافقة الكفيل أو صاحب العمل، ولكن تبعاً للشروط التالية:

يُشترط أن تكون إقامة الوافد منتهية.

لم يقوم صاحب العمل بدفع أجور العامل لمدة ثلاثة أشهر.

طريقة نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل

أولًا عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية

ثم إنتقل إلى خيار(الخدمات)، ثم قم بإختيار المنشأة.

إضغط على خدمة نقل عامل وافد.

قم بإدخال رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

إضغط على الموافقة على شروط والأحكام، ثم إضغط على زر إرسال.

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