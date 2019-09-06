استعلام عن نقل كفالة عامل#شروط نقل الكفالة بدون كفيل







استعلام عن نقل كفالة عامل هو من أكثر الاستعلامات الإلكترونية بحثاً على الشبكة العنكبوتية حيث يقوم المغترب بالبحث عن موعد تجديد الإقامة ونقل الكفالة في أي من حالاتها أي بموافقة الكفيل أو بدون موافقة من الكفيل والتي تعتمد على نطاق المؤسسة إن كانت في النطاق الأحمر أو أحد النطاقين الآخرين وللتذكرة إن النطاقات هي ما تحدد مدى جاهزية المنشأة وتوافقها مع قوانين العمل السعودي.







استعلام عن نقل كفالة عامل

من خلال موقع وزارة العمل السعودي يمكنكم الاستعلام عن أحقية العامل في نقل خدماته أو نقل الكفالة لكفيل آخر أو منشأة أخرى بإذن الكفيل الحالي أو بدون إذن بحسب النطاقات كما ذكرت سابقاً لذا يجب الاستعلام عن نقل الكفالة قبل المضي في اتخاذ خطوات النقل للكفالة على أي من منشآت العمل الأخرى.







شروط نقل الكفالة

فشل الكفيل السابق أو “صاحب العمل ” السابق في تجديد مقر إقامة العامل لمده أقصاها شهر واحد من نهاية تاريخ انتهاء العقد أو مدة الإقامة

وإذا لم يقم الكفيل السابق بدفع الراتب الشهري للعامل لمده أقصاها 3 أشهر، فان العامل سيحصل علي كفالة.

يجب أن يكون الراعي “صاحب العمل ” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات بحيث يمكن للعامل نقل الكفالة.







إن صادف أي من الشروط السابق ذكرها أحد العاملين في المملكة يمكنه أن ينقل خدماته إلى أي من المنشآت ذات النطاق الأخضر ودون موافقة الكفيل السابق.