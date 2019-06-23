الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، ومتابعة للخدمات المقدمة من هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية نقدم لكم الآن الاستعلام عن مستحقات لك في هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية، وذلك برقم الهوية الوطنية أو برقم المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

خدمة الاستعلام عن مستحقات في التأمينات الاجتماعية السعودية، توفر لك عزيزي المواطن معلومات عن استحقاقاتك المالية، والتي يمكنك الحصول عليها من هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية .

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رابط استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

ومن الخطوات التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن مستحقات لك في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تابع معنا هذه الخطوات بالشرح والتفصيل :

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص بها .

الدخول علي الاستعلام عن مستحقات مالية بالتأمينات الاجتماعية

أما عن هذه الخطوة فيمكن أن تتم بأكثر من طريقة ونوضح ذلك بالاتي :

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الهوية الوطنية .

يمكنك أن تختار الاستعلام برقم الحفيظة النقدية .

يمكنك أن تختار الاستعلام باسم المشترك المسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية بإدخال اسمه واسم الأب واسم الجد أو اللقب .

يمكنك أن تختار برقم المشترك بالتأمينات الاجتماعية السعودية .

ثم الضغط علي كلمة بحث

تظهر لك ما إذا كان لك مستحقات مالية يمكنك الحصول عليها أو لا , وننوه إلي انه يمكن للمشترك أو لغير المشترك بالتأمينات استخدام هذه الخدمة

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