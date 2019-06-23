استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب رابط الشركة السعودية للكهرباء

استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، نقدم لكم متابعينا عبر موقعنا نجوم مصرية رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتوفير خدمات الفواتير الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، كما تقوم بمراجعة فاتورة الكهرباء، وتوفير خدمة دفع فواتير الكهرباء إلكترونياً، وفقاُ للقرار الذي وافقت عليه الحكومة السعودية في العام الماضي، بعد دخول موقع شركة الكهرباء السعودية.

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية

قامت شركه الكهرباء السعودية بتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية، لتوفير أسهل طريقة للمواطنين للاستفسار عن فاتورة الكهرباء أو دفع فاتورة الكهرباء في جميع أنحاء المملكة، وقد تم أضافه فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، فضلاً عن طرق الدفع.

يذكر أن شركة الكهرباء السعودية قد قامت بربط فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم الهوية بعد تسجيل المواطن الدخول إلى موقع خدمات دفع الفواتير الخاص بشركة الكهرباء السعودية، ويشمل رقم الحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالمشترك، ودفع الفواتير، والديون، وقيمه الفواتير الجديدة.

رابط استعلام فاتورة الكهرباء السعودية

ويمكن لجميع المواطنين بالمملكة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة وذلك عبر الدخول لرابط الشركة السعودية للكهرباء، وكتابة رقم العداد ورقم حساب المشترك وملئ الحقول المطلوبة، لتظهر لك قيمة الفاتورة الخاصة بك وكافة التفاصيل المتعلقة بالفاتورة.

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