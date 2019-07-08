استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2019 برقم الحساب تفاصيل خطوات تقديم الاعتراض لشركة السعودية للكهرباء

قامت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم احدي خدماتها الإلكترونية والتي تفيد الحصول علي الفاتورة الإلكترونية عبر موقع شركة الكهرباء الرسمي بدلا من استصدار فواتير ورقية، حيث تقوم هذه الخدمة بتوفير كم من الراحة للمواطن السعودي والعمل علي حياة افضل وبسرعة وبدون تعطيل من جانب عملة، وهذه الخدمة عبارة عن تطبيق يتم تحميلة لمعرفة الفاتورة وتسديدها إلكترونيا والبيانات المتعلقة بها وأيضا يمكن من خلالها استعراض شرائح الاستهلاك وإرسال نسخة من فاتورة الكهرباء الخاصة للبريد الإلكتروني، ففي يوم 28 من كل شهر يتم إصدار فاتورة الكهرباء .

الشركة السعودية للكهرباء

فهذه الخدمة عبارة خدمة إضافية توفر الحصول علي فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا عبر البريد الإلكتروني ويستطيع المشترك من خلالها استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة وقرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد وأيضا إشعار باستلام سداد الفاتورة.

رابط الاستعلام عن الفاتورة

ويمكن تقديم طلب الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا للتعرف علي قيمة الفاتورة وسهولة السداد كما يوفر آلية الاعتراض علي قيمة الفاتورة عن طريق رابط الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للكهرباء عن طريق النقر علي أيقونة خدمة المشتركين ثم تحديد خدمات الفاتورة ثم إدخال رقم الحساب الخاص في شركة الكهرباء ثم بعد ذلك إدخال رقم الأمان المرفق بالمستطيل ثم الضغط علي كلمة عرض التي تظهر لك قيمة الفاتورة.