استعلام عن طلب زيارة عائلية 1444 وزارة الخارجية السعودية

أطلقت وزارة الخارجية في السعودية خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية 1444، وهي تمكن الأشخاص المقيمين في المملكة من استقدام عائلاتهم إلى حيث مكان إقامتهم، وهذا يكون من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa، وهذا لفترة محددة، بالمقابل اشترطت الوزارة أن يكون هذا الطلب للأشخاص المقربين من المقيم من الدرجة الأولى فقط، منهم الزوجة وأبناء المقيم والوالدين والإخوة والأخوات فقط، وفي هذا المقال سنتحدث عن موضوع طلب زيارة عائلية استعلام 1444.

استعلام عن طلب زيارة عائلية 1444

يتم استعلام عن طلب زيارة عائلية 1444 بالنسبة للمواطنين والمقيمين في أراضي السعودية بطريقة إلكترونية، يكون عبر منصة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa، ومن أجل ذلك يتبع الآلية المحددة من وزارة الخارجية كالآتي:

دخول منصة التأشيرات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، يضغط على خيار استعلام من ضمن خدمات التأشيرات يختار البحث عن طلب مقدم، ثم يكتب البيانات الخاصة بالطلب، والمتمثلة في: رقم الطلب، ورقم السجل المدني يدرج رمز التحقق المرئي، ثم يضغط على الاستعلام عن الطلب في الأخير ستظهر نتيجة طلب زيارة عائلية استعلام الذي قام بتقديمه على المنصة، وسيعرف إذا تم قبول طلبه أو رفضه.

استعلام طلب زيارة عائلية برقم الجواز

يتم الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1444 برقم الجواز أيضا، وهذا باتباع كيفية محددة نشرحها لكم:

ادخل إلى منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية

اضغط على زر الاستعلام

قم بالبحث عن الطلب الذي تم إدخاله من قبل

يجب أن يكتب مقدم الطلب رقم جواز السفر

أخيرا يضغط على زر الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية

تمديد زيارة عائلية منصة التأشيرات إنجاز

يمكن تمديد زيارة عائلية منصة إنجاز للتأشيرات visa.mofa.gov.sa بكل سهولة، ويكون هذا في حال انتهاء صلاحية الزيارة، وقد يرغب الشخص في تمديد الموعد، ويتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة التأشيرات، ويختار خدمات المواطنين والمقيمين يضغط على تبويب مواطن أو مقيم ثم يختار طلب تمديد تأشيرة العودة، وينقر على تقديم ويسجّل الدخول يضيف رقم بطاقة الأحوال المدنية، وبطاقة الإقامة كذلك يملأ البيانات ويتحقق منها، ثم يدفع الرسوم ويقدم الطلب.

في النهاية نكون قدمنا لكم طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية 1444 إلكترونيا، وأهم الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن أو المقيم من أجل إتمام استعلام زيارة عائلية بنجاح، وطريقة تمديدها من خلال visa.mofa.gov.sa.