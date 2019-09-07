استعلام عن صلاحية الإقامة 1441 ورابط الاستعلام عن هوية وافد أو مقيم أو زائر عبر أبشر

يمكن استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال الدخول إلي منصة أبشر الجديدة للجوازات، وإدخال رقم الإقامة حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية استعلام عن هوية مقيم، واستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بمدة إقامة الوافدين علي أراضي المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الخدمة احد الخدمات العديدة التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني، حيث يوجد خدمة الاستعلام عن هوية وافد أو زائر أو مقيم.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

وتهدف هذه الخدمة إلي توفير الوقت والجهد علي المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال موقع أبشر للجوازات الإلكتروني وإتمام المعاملات الحكومية إلكترونيا،ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها أيضا، والاستعلام عن قيمة رسوم التجديد، وقد اعلن موقع أبشر أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال تسجيل الدخول إلي موقع أبشر، في حالة إذا كنت مسجل في الموقع أما في حالة عدم التسجيل مسبقا يرجي التسجيل علي الموقع، والتفعيل من خلال احد مكاتب التفعيل المتواجدة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات المراد الاستفادة منها سواء الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات العديدة.

استعلام عن هوية مقيم

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة أما برقم الإقامة أو برقم الجواز أو بهوية زائر أو مقيم، ومعرفة تاريخ انتهاء الإقامة موعد تجديدها، من خلال الدخول إلي موقع أبشر للجوازات، وتسجيل الدخول إلي موقع أبشر الجديد، وكتابة أسم المستخدم أو رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم اختيار خدمة هوية زائر أو مقيم أو وافد أو خدمة الإقامة، وإدخال رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بالمستعلم، وسوف يم عرض مدة الإقامة وصلاحيتها، وقيمة تسديد رسومها ويجب تجديدها قبل موعد انتهاءها لتجنب الترحيل، ودفع غرامة والالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية.

ويتم تقديم العديد من الخدمات عبر موقع أبشر للأفراد مثل إصدار تأشيرة خروج نهائي عبر منصة أبشر للأفراد، وتمديد تأشيرة الزيارة التجارية من خلال بوابة مقيم، ووجود خدمة إشارة الخاصة بأصحاب الإعاقات السمعية والصم.