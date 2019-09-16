استعلام عن صرف مساعدة المقطوعة برقم السجل المدني في الضمان الإجتماعي 1441 شهر محرم

استعلام عن صرف مساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف تلك المقطوعه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وسوف نستعرض لكم زوارنا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية والظروف الإقتصادية، حيث تتميز تلك المساعدة كونها تصرف بشكل دوري ومنتظم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتتميز تلك المقطوعة كونها تصرف لمستفيدي الضمان الإجتماعي، بعد أن يحققوا كافة الشروط المطلوبة.







مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، هذا وقد تم إتاحة وإقرار تلك المساعدة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في دولة المملكة، حيث تهدف تلك المساعدة إلى تنمية وتحسين المستوى الاقتصادي والمالي للمواطنين في المملكة من اجل تجاوز كل الصعوبات التي تواجههم.







شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم في دولة المملكة العربية السعودية أن يكون عمره لا يقل عن 35 عاماً وأن لا تشمله معاشات الضمان الإجتماعي تعتبر 30 ألف ريال هو الحد الأقصى للمستفيدين من المقطوعة

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة إلكترونية من أجل العمل على الاستعلام والتسجيل، وتقديم كافة الخدمات الحصرية والرسمية من أجل خدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من مساعدة المقطوعة، حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام والفحص عن المقطوعة من خلال الرابط التالي هــــنـــا