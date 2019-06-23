الاستعلام عن سداد رسوم تجديد اقامة برقم الاقامة بالفيديو شرح كيفية الاستعلام

الاستعلام عن سداد رسوم تجديد اقامة برقم الاقامة،هي خدمة إلكترونية تقدمها المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية، لكي توفر على مواطنيها الوقت قامت بتفعيل خدمة الاستعلام عن سداد رسوم التجديد إلكترونياً عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نتعرف على رابط وطريقة الاستعلام الصحيحة عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة.

استعلام عن سداد رسوم تجديد اقامة

تسعي المملكة دائماً بتوفير سبل الراحة لمواطنيها وذلك بتفعيلها خدمات إلكترونية تساعد المواطن على معرفة جميع المعلومات التي يريدها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لأي مكان، وبهذه الخدمة المرفقة يمكن للمقيمين تجديد إقامتهم وتسديد رسومها إلكترونياً، كما يمكنهم الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي في الجوازات.

جدير بالذكر أنه ليس فقط هذه الخدمة التي تقدمها الجوازات يوجد أيضاً خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، والاستعلام عن البصمة، والاستعلام عن هوية مقيم واستعلام عن خروج نهائي، والعديد من الخدمات الإلكترونية تجدونها عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوزات، نرفق لكم أدناه رابط وطريقة الاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة بواسطة رقم الإقامة.

رابط وطريقة استعلام عن سداد رسوم تجديد اقامة

نرفق لكم أدناه شرح بالفيديو عن طريقة الاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة برقم الإقامة عبر موقع المديرية العامة للجوزات:-

قم بالدخول لرابط المديرية العامة للجوازات، وأتبع الخطوات المرفقة بالفيديو أعلاه، كما يوجد طريقة أخري لتسديد رسوم الإقامة الخاصة بك، وهي عن طريق بنك الراجحي أو بنك أخر تتعامل معه في المملكة السعودية.

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