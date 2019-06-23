الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم السداد 1440 | الاستعلام عن رخصة العمل برقم الحدود عبر موقع وزارة العمل

الاستعلام عن رخصة العمل، من المعروف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقوم دائماً بإتاحة خدمات إلكترونية جديدة لخدمة المواطنين وخدمة المقيمين في المملكة، مثل خدمات الاستعلام عن رخصة العمل من خلال رقم الإقامة أو الاستفسار عن تصريح العمل برقم الحدود أو رقم السداد.

طريقة الاستعلام عن رخصة العمل

ما هي رخصة العمل هي عبارة عامة يقصد بها الحصول علي إذن قانوني يسمح للشخص بممارسة نشاط تجاري معين في بلد غير بلده الأم، وإذا كنت ترغب في الاستفسار عن رخصة العمل الخاصة بك برقم الهوية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ستجد العديد من الاختيارات قم باختيار خدمة رخصة العمل

ستجد خيارين ( رقم إقامة العامل أو رقم الحدود + رقم السداد )

قم باختيار رقم إقامة العامل أو رقم الحدود

قم بملي البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورمز تحقق ثم الضغط على بحث وستظهر لك النتائج المطلوبة

رابط الاستعلام عن رخصة العمل

للاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم السداد أو الحدود قم بالدخول لرابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإتباع الخطوات المرفقة أعلاه، تابعونا عبر موقعنا نجوم مصرية وسوف نقوم بتحديث هذا المقال بشكل مستمر ووضع أخر المستجدات التي تتعلق برخصة العمل.

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