استعلام عن دعم المواشي عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية التي تقدم دعم خاص للمزارعين من مربي صغار الماشية عن رابط استعلام عن دعم المواشي، حيث تصرف لهم مبالغ شهرية تعينهم على تطوير مشاريعهم الزراعية، ومن خلال الاستعلام يتمكن المواطن من معرفة موعد واستحقاق دعم مربي المواشي الذي تقدمه حكومة المملكة، وهذا ما سنتناوله في مقالنا هذا من خلال موقع نجوم مصرية.

استعلام عن دعم المواشي

يمكن لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الاستعلام عن دعم المواشي أن يقوموا بذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باتباع ما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثانيا: الذهاب إلى خيار الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: اختيار “استعلام عن دعم المواشي”.

رابعا: يقوم المستخدم بختيار نوع المعاملة الخاص به، بالإضافة إلى رقم القيد وتحديد التاريخ.

خامسا: يدخل رقم السجل الخاص به، ثم يضغط على استعلام بتظهر له نتيجة راتب استحقاق دعم المواشي.

شروط التقديم في دعم المواشي

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من برنامج دعم مربي المواشي، وجاءت كما يلي:

أول شرط هو الجنسية السعودية مع ضرورة الإقامة في أراضي المملكة. يجب أن لا يكون سنه أقل من 21. يجب أن يكون من صغار مربي الماشية وله عدد محدد من المواشي. لا يجب أن يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص التابع لحكومة المملكة. من الضروري أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه. كما يجب أن يتقيد بكل الشروط الصحية والفنية المقدمة من طرف البرنامج.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع استعلام عن دعم المواشي، لقد قدمنا لكم الطريقة الصحيحة لذلك، بالإضافة إلى شروط التسجيل.