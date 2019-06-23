استعلام عن حالة تأشيرة برقم الاقامة ومعرفة مدة صلاحية التأشيرة خلال نظام “أبشر”

إليكم طرق استعلام عن حالة تأشيرة خروج نهائي أو الاستعلام عن خروج نهائي مقيم برقم الاقامة، حيث يستهدف الكثير من المواطنين والمقيمين البحث عن خدمات الاستعلامات الالكترونية من خلال بوابة أبشر، والتي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية تحديداً بغرض الاستفسار عن وضعية التأشيرات ومعرفة تاريخ إصدارها وموعد انتهائها حتى يتجنب المقيم التعرض لأي عقوبات أو غرامة تأخير عند انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها.

وزارة الداخلية توفر إمكانية الاستعلام عن خروج نهائي مقيم الكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، لمعرفة نوع التأشيره وميعاد صدورها والتاريخ المحدد لانتهاء صلاحيتها وأي بيانات أخرى، وخطوات الاستعلام هنا نوضحها لكم تابعوا معنا.

استعلام عن حالة تأشيرة الخروج النهائي

يحتاج الوافدون إلى معرفة مدة صلاحية التأشيرة برقم الاقامة عبر البوابة الالكترونية أبشر، ومن خلال صفحة الاستعلامات الإلكترونية التي وفرتها على مواقعها إليكم خطوات التحقق:

سجل دخولك على موقع خدمات الاستعلام عن أبشر للمقيمين .

. من الصفحة الرئيسية اختر استعلامات إلكترونية ومنها حدد الاستعلام عن صلاحية تأشيرة سعودية.

سعودية. أدخل البيانات ممثلةً في رقم الهوية، رقم الرخصة رمز التحقق الذي يظهره الموقع ليثبت إنك إنسان حقيقي.

في النهاية عليك إما تكتب رقم التأشيرة أو تكتب رقم جواز السفر.

بعد إدخال كل البيانات المطلوبة اضغط على عرض فيقدم لك الموقع كل المعلومات المطلوبة بخصوص استعلام عن حالة تأشيرة مقيم برقم الاقامة الكترونيا، وبذلك تكون استعلمت عن التأشيرة بأبسط الطرق دون حاجة للذهاب للمقر الرسمي وهذه من الخدمات التي وفرتها الداخلية تيسيراً على الوفود والمواطنين.

المديرية العامة للجوازات السعودية تهيب بالمواطنين والوافدين متابعة الرابط الرسمي بوزارة الداخلية بصفة مستمرة، تحسباً لوجود أي تعديلات أو تغييرات على قوانين التأشيرات وكل ما يطرأ من جديد عن ضوابط قوانين العمل بالمملكة.

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