استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة

يقدم موقع المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائى برقم الإقامة، كما يمكنكم أيضاً الاستعلام عن ذلك عبر بوابة ابشر الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، وللحصول على تأشيرة خروج نهائى يمكنك تقديم طلب الي الهيئة العامة للجوازات بالمملكة وسوف نتعرف على الخطوات اللازم اتباعها للحصول على تأشيرة خروج نهائى، كم نتعرف أيضاً على كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائى.

خطوات استعلام عن خروج نهائي

التأكد من أن السجل الخاص بك لا يحتوى على أى مخالفات المرورية.

تعبئة النموذج الخاص بالاستعلام عن خروج نهائي برقم الإقامة.

تقديم طلب للهيئة العامة للجوازت عن طريق التسجيل برقم الجواز او الإقامة .

تقديم الأوراق و المستندات اللازمة التي يحتاجها الموقع الخاص بالمديرية العامة للجوازات.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائىبرقم الإقامة

قم بالدخول إلى موقع المديرية العامة للجوازات ثم الضغط على رابط خدمة صلاحية التأشيرة

قم بالتحقق من حالة التأشيرة الخاصة بك، في حالة صدور تأشيرة الخروج الخاصة بك يمكنك أن تقوم بترك بطاقة الإقامة الخاصة مع الكفيل، كما يمكنك أن تقوم بتركها فى منفذ الخروج.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة عبر بوابة أبشر

قم بتسجيل رقم هوية الكفيل.

قم بتسجيل رقم الإقامة الخاصة بك.

قم بتسجيل تاريخ انتهاء رخصة الإقامة.

تقدم بوابة أبشر أيضاً العديد من الخدمات الأخرى منها إصدار تأشيرة خروج وعوده، إلغاء تأشيرة خروج نهائي، إصدار تصرح سفر،اصدار الإقامة و تجديد الإقامة،الاطلاع على البيانات الشخصية.