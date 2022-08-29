كيف استعلم عن الأهلية في الضمان المطور؟..”الموارد البشرية” توضح بالتزامن مع الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن زيادة جديدة للمؤهلين بالضمان المطور بقيمة 20% للعائل و96% للتابع بالإضافة للخدمات المميزة الأخرى المقدمة من الوزارة لمستفيدي الضمان، وتلك الخدمات تكون إلكترونية ومنها استعلام عن أهلية الضمان المطور، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم هذا الأمر بالإضافة لأهم التفاصيل المتعلقة بذلك.

استعلام عن أهلية الضمان المطور

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان المطور للعام 1444، والحصول على أخر أخبار الضمان اليوم، وهذا يكون عبر الاتباع على بعض الخطوات المساعدة لذلك وهي كالآتي:

عليك أولاً أن تتوجه لموقع وزارة الموارد الإلكتروني الرسمي.

تحديد الخدمات الإلكترونية.

تضغط بعد ذلك على خانة الاستعلام عن المعاش التابع للضمان.

تكتب رقم السجل المدني بمكانه الصحيح.

تقوم بكتابة رمز التحقق المتواجد بالمربع الخاص به.

تضغط على خانة استعلام.

تعرض بعد ذلك نتيجة الاستحقاق بالصفحة الأخرى.

شروط الضمان المطور

هنا يمكنك الإطلاع على تفاصيل الزيادة للعائل والتابع، وهناك شروط لابد من توافرها في الشخص الراغب في الحصول على الضمان، إذ أنها محددة لقبول الأشخاص والمفاضلة بينهم لمعرفة أيهم أكثر استحقاقاً لهذا الراتب، وإليكم شروط الضمان وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص حاملاً للجنسية السعودية. ويستثنى من ذلك السيد الغير السعودية التي تزوجت من شخص سعودي، السيدة المطلقة والأرملة الغير سعودية التي معها أبنائها وهم حاملين للجنسية السعودية، أبناء السيدة السعودية الأرملة والمطلقة التي تزوجت من شخص أجنبي، والمعاقين والأيتام ومعهم الأرامل المالكين لبطاقات تنقل بالسعودية.

أن يكون الشخص المستفيد من الضمان متواجد بالمملكة بشكل دائم.

ضرورة كون الشخص لديه دخلاً يقل عن الحد الأدنى الذي تم تحديده للمعاش والمحتسب للشخص المستقل.

انطباق المعلومات المقدمة من الشخص المتقدم مع المعلومات المتواجدة بالجهات الرسمية وانطباق جميع معايير الثروة.

التزام الشخص متقدم بمتطلبات وزارة التنمية حتى يتم الموافقة على طلبه من الصحة والتعليم.

عقوبات المخالفين بالضمان الاجتماعي

هناك عقوبات تترتب على الأشخاص المخالفين لجميع الشروط المقررة من وزارة الموارد، فيما يتعلق بالضمان ولقد جاءت العقوبات كالآتي: