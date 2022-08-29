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كيف استعلم عن الأهلية في الضمان المطور؟..”الموارد البشرية” توضح بالتزامن مع الزيادة الجديدة

إيمان جابر علي

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن زيادة جديدة للمؤهلين بالضمان المطور بقيمة 20% للعائل و96% للتابع بالإضافة للخدمات المميزة الأخرى المقدمة من الوزارة لمستفيدي الضمان، وتلك الخدمات تكون إلكترونية ومنها استعلام عن أهلية الضمان المطور، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم هذا الأمر بالإضافة لأهم التفاصيل المتعلقة بذلك.

كيف استعلم عن الأهلية في الضمان المطور؟

استعلام عن أهلية الضمان المطور

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان المطور للعام 1444، والحصول على أخر أخبار الضمان اليوم، وهذا يكون عبر الاتباع على بعض الخطوات المساعدة لذلك وهي كالآتي:

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استعلام عن أهلية الضمان المطور
استعلام عن أهلية الضمان المطور
أهلية الضمان المطور عن طريق نفاذ
أهلية الضمان المطور عن طريق نفاذ
  • تضغط بعد ذلك على خانة الاستعلام عن المعاش التابع للضمان.
  • تكتب رقم السجل المدني بمكانه الصحيح.
  • تقوم بكتابة رمز التحقق المتواجد بالمربع الخاص به.
الاستعلام عن الضمان المطور
الاستعلام عن الضمان المطور
  • تضغط على خانة استعلام.
  • تعرض بعد ذلك نتيجة الاستحقاق بالصفحة الأخرى.

شروط الضمان المطور

هنا يمكنك الإطلاع على تفاصيل الزيادة للعائل والتابع، وهناك شروط لابد من توافرها في الشخص الراغب في الحصول على الضمان، إذ أنها محددة لقبول الأشخاص والمفاضلة بينهم لمعرفة أيهم أكثر استحقاقاً لهذا الراتب، وإليكم شروط الضمان وهي كالآتي:

شروط الضمان المطور
شروط الضمان المطور
  • ضرورة كون الشخص حاملاً للجنسية السعودية. ويستثنى من ذلك السيد الغير السعودية التي تزوجت من شخص سعودي، السيدة المطلقة والأرملة الغير سعودية التي معها أبنائها وهم حاملين للجنسية السعودية، أبناء السيدة السعودية الأرملة والمطلقة التي تزوجت من شخص أجنبي، والمعاقين والأيتام ومعهم الأرامل المالكين لبطاقات تنقل بالسعودية.
  • أن يكون الشخص المستفيد من الضمان متواجد بالمملكة بشكل دائم.
  • ضرورة كون الشخص لديه دخلاً يقل عن الحد الأدنى الذي تم تحديده للمعاش والمحتسب للشخص المستقل.
  • انطباق المعلومات المقدمة من الشخص المتقدم مع المعلومات المتواجدة بالجهات الرسمية وانطباق جميع معايير الثروة.
  • التزام الشخص متقدم بمتطلبات وزارة التنمية حتى يتم الموافقة على طلبه من الصحة والتعليم.

عقوبات المخالفين بالضمان الاجتماعي

هناك عقوبات تترتب على الأشخاص المخالفين لجميع الشروط المقررة من وزارة الموارد، فيما يتعلق بالضمان ولقد جاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات الضمان الاجتماعي
عقوبات الضمان الاجتماعي
  • الأفراد يعاقبوا بأخذ المعاش وهم غير مستحقين له. تكون مدة السجن لهم عاماً واحداً لا يزيد عن ذلك.
  • مع دفع غرامة 10000 ريال.
  • في بعض الأحيان يتعرض الشخص لكلا العقوبتين.
  • كما أن الشخص الذي يصرف معاش الضمان ولا ينفقه على التابعين من الأسرة يدفع غرامة 5000 ريال ويسجن مدة لا تكون أكثر من ثلاث أشهر.
إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


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