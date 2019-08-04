استعلام عن المقطوعة برقم الطلب طريقة سريعة لمعرفة دفعات الضمان شهر ذو الحجة

ينتظر العديد من المواطنين السعوديين الإعلان عن دفعات مقطوعة شهر ذو الحجة الحالي، ومن اجل ذلك يترقب الكثيرون عن أنباء الدفعات المالية المرتقبة والعديد من الأخبار تتنبأ انه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وفي خلال الأيام القليلة الحالية سوف يتم الإعلان عن موعد صرف الدفعات المالية لكل المستفيدين من المقطوعة في حساباتهم البنكية بشكل سريع جدا وفي وقت قصير جدا. ونحن من خلال موقع نجوم مصرية نتابع معكم أخر أخبار مقطوعة شهر ذي الحجة بطريقة مستمرة.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، من اجل الحفاظ علي رؤية المملكة لعام 2030 والنظرة المستقبلية للتطور وكنتيجة لغلاء المعيشة ورفع الدعم عن بعض السلع قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء برنامج المساعدات المقطوعة التي تهدف ألي مساعدة من ليس لديه القدرة علي مواجهة ظروف المعيشة والازدياد المستمر في أسعار السلع، عملت المملكة علي توفير حياه كريمة لكل المواطنين عامة ولكل المواطنين الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة قامت المملكة بإيداع مبالغ ماليه تصل ألي 200 مليون ريال سعودي كل فترة في حساب جميع هذه الأسر الذي استوفت الشروط في البرنامج .

التسجيل في المقطوعة السنوية

نقدم لكم رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة ويمكنكم الآن عمل استعلام عن المقطوعة برقم الطلب الآن حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإنشاء موقعها علي شبكة الأنترنت والذي يمكنكم من خلاله التسجيل بشكل سهل جدا من خلال الدخول علي الموقع وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورقم الجوال وادخل نص الرسالة القصيرة التي تصل ألي الجوال لتأكيد الجوال ويمكنكم عمل استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فيما بعد عن طريق الدخول علي الموقع مرة أخري وأيضا تقوم بالتسجيل فيه وحفظ المعلومات وتحديثها بشكل مستمر لكي يتم النظر فيها بشكل اسرع نظرا لوجود الكثير من الطلبات علي قوائم الانتظار واستعجال الخدمة من خلال رقم خدمة العملاء 19911 .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

تصرف المقطوعة لكل الأسر الأشد احتياجا.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما.

يجب عدم تجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى من صرف المقطوعة.

يجب تقديم بيانات كاملة عن أفراد الأسرة والمراحل التعليمية المختلفة والدخل بطريقة صحيحة.

كتابة رقم الحساب البنك.

من ضمن الشروط عدم وجود سجل تجاري أو مزرعة خاصة أو دخل ذائد عن الحد الأدنى.

يجب كتابة كافة البيانات بشكل صحيح والتحديث المستمر وأخذ رقم الطلب.

طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ذو الحجة 1440

* يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

* كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

* علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر ذو الحجة الجاري.

* تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

* الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

مقطوعة شهر ذو القعدة

مقطوعة شهر ذو القعدة، أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الاضحي المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي