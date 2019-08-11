استعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني واستعلام عن مدة الاشتراك في المملكة العربية السعودية

نحن نقدم لكل متابعين موقع نجوم مصرية شرح لعدد من خدمات التامين الاجتماعي مثل الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية وأيضا التحقق من الاشتراك في التأمينات والاستفسار عن مستحقات تأمينية، ونحن نعلم أن مؤسسة التأمينات تعمل علي تقديم خدمات مختلفه مثل استعلام عن التأمينات برقم الهوية وخدمات التامين الأخرى لجميع الأفراد داخل المملكة سواء موظفي القطاع العام أو العاملين في المؤسسات الأخرى وأيضا المغتربين وأيضا الأشخاص الذين من سن 60 سنه يمكنهم الاستفادة من معاش التامين الاجتماعي.

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وقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بالخدمات إلكترونية وسعيت إلى توفير عدد كبير من البوابات إلكترونية مثل بوابه الكهرباء وبوابه حساب المواطن وبوابه الضمان الاجتماعي وبوابة الضمان الاجتماعي، وتسعي الحكومة إلى تطوير هذه البوابات بشكل كبير لتوفير واجهه سهله وتوفير الجهد والوقت ومتجاوبة مع المواطنين لضمان الاستخدام الكامل لهذه الخدمات.

استعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني

خدمه استعلام عن التأمينات برقم الهوية و السجل المدني هي واحده من الخدمات التي يتم تداولها علي نطاق واسع من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وفي هذه المقالة عبر موقع نجوم مصرية سوف نعمل بجد لتقديم شرح يوضح أليكم كيفية استعلام برقم الهويه في التامينات، ونقدم أليكم الآن شرح الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وهو كالتالي:

ادخل علي رابط استعلام عن التأمينات برقم الهوية من (هنا).

اضغط علي الخدمات الإلكترونية.

حدد التامين الاجتماعي علي الإنترنت.

حدد التحقق من الاشتراك.

أملا بياناتك مثل رقم الهوية أو السجل المدني أو رقم الإقامة.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

التأمينات الاجتماعية استعلام

التأمينات الاجتماعية استعلام، خدمة التأمينات الاجتماعية هي أحد أهم الخدمات التي تتيحها حكومة المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المقيمين على أراضي المملكة ، وتسهيلاً على المواطنين قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإتاحة وسيلتين يمكنك باستخدام أحدهما الاستعلام عن ما تود الاستعلام عنه بخصوص التأمينات الاجتماعية دون الإضطرار إلى زيارة أحد مقرات المؤسسة ، الطريقة الأولى هي الاتصال بالرقم العام للتأمينات ، والذي يمكنك من خلاله أيضاً تقديم أي شكاوى أو مقترحات تخص المؤسسة ، هذا الرقم هو ( 8001243344 ) والطريقة الأخرى هي عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة ، وفي هذه الطريقة لن تحتاج سوى رقم هويتم الوطنية فقط .

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

من خلال بوابه التأمينات الاجتماعية يمكنك الاستفسار عن مده الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني ضمن الخدمات إلكترونية المختلفة التي تقدمها مؤسسه التامين من خلال بوابتها إلكترونية، يمكنك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركه التأمينات من خلال التسجيل في بوابه التأمينات الاجتماعية، ونشرح أليكم الآن عن كيفية استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عبر الخطوات التالي:

انتقل إلى رابط استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من (هنا)

حدد قسم الخدمات إلكترونية وانقر علي التأمينات عبر الإنترنت.

تظهر قائمه جانبيه قم بالضغط علي أيقونة التحقق من الاشتراك.

أملا البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

لضغط علي أيقونة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

استعلام عن راتب التأمينات برقم الهوية

الدخول الي مؤسسة التامينات الاجتماعية اونلاين.

تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية؟

الضغط علي أيقونه عرض مدة اشتراك التامينات الاجتماعية.

الضغط علي أيقونة معلومات الاجر.

سوف تظهر لك صفحة بها راتب التامينات الاجتماعية.

التأمينات استعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية

ويمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية استعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية أو السجل المدني وهذا من خلال الموقع الرسمي لبوابة التأمينات الاجتماعية بالسعودية ونرفق أليكم الآن رابط استعلام عن مستحقات تأمينية من (هنا).

طريقة استعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

دخول موقع التامينات الاجتماعية اونلاين

الدخول للاستفسار عن مستحقات التامينات الاجتماعية برقم الهوية او برقم المشترك

كتابة رقم الهوية او رقم المشترك.

ثم انقر علي كلمه البحث.

سيظهر لك ما إذا كان لديك اي استحقاقات مالية يمكنك الحصول عليها ام لا

برنت التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

ننشر لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية رابط خدمة برنت التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية من (هنا) وأيضا يمكن المواطنين أيضا التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني.

نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية

فرع المعاشات ويطبق علي السعودين ونسبة الاشتراك فيه %2.

فرع الأخطار المهنية ويطبق علي السعودين وغير السعودين ونسبة الاشتراك في 2%.

نظام التأمينات ضد التعطل عن العمل ويطبق علي السعودين ونسبة الاشتراك فيه %2.

رقم التأمينات الاجتماعية

يتساءل العديد من الأفراد في المملكة عن رقم التأمينات الاجتماعية استعلام من أجل التواصل مباشره مع مؤسسه التامين الاجتماعي من أجل تقديم استفسارات حول مسائل محدده أو لرفع شكوى حول مساله معينه، ولذلك حددت مؤسسه التامين الاجتماعي رقما موحدا لتلقي المكالمات والشكاوى وهو (8001243344) هو رقم التأمينات الاجتماعية بعد طلب هذا الرقم سيتم الرد عليك من البرنامج الألى سيتم تحديد الرقم 1 و 2 ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال.

توقف موقع التأمينات الاجتماعية

بيان عاجل من التأمينات الاجتماعية الآن وجاء البيان كالتالي نحيطكم علما بانه ستكون هناك أعمال صيانة لأنظمة المؤسسة الألية يوم الجمعة 14\12\2018 من الساعة 1:00 ظهرا ألي الساعة 10:00 مساء وتبعا لذلك ستتوقف الخدمات التالية خلال تلك الفترة وسيتوقف موقع التأمينات أون لاين وأيضا تطبيق تأميناتي.