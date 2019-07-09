استعلام عن التأمينات الاجتماعية – مدة الاشتراك والمستحقات التأمينية برقم الهوية أو السجل المدني

قدمت الهيئة السعودية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمشتركين والمسجلين في المنظومة ومنها خدمة استعلام عن راتب التأمينات وخدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية لحساب المشترك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي احدي المؤسسات التي تقوم علي تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية فهي في الأساس مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من احد عشر عضوا وهم وزير العمل رئيسا للمجلس ومحافظ المؤسسة نائبا للرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والمالية و الصحة و ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيسي وواحد وعشرون مكتبا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويعتبر نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع للمواطنين ويقدم أوجه الرعاية الكاملة لكافة العاملين في القطاع الخاص وأيضا القطاع العام ليتم توفير لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل حتي أذا كان السبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وأيضا المصابين بإصابات العمل والتعويضات الأزمة في حالة العجز أو الوفاة.

رابط استعلام عن مدة الاشتراك

ويمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني،وقد أوضح بعض المختصين كيفية استخدام التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك والتي تتم من خلال بوابة التأمينات أون لاين للمشتركين بعد تسجيل الدخول علي حساب المستخدم من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.