الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية عبر موقع التأمينات

الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية، اتخذت المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات تجاه المؤسسات والشركات التي توجد بالمملكة ومن هذه الإجراءات نظام السعودية، الذي يلزم كل صاحب عمل أن يقوم بتوظيف نسبة معينة ( قد حددتها المملكة العربية السعودية ) من الجنسية السعودية، وذلك تجنبا لتضخم نسبة البطالة بالمملكة، ولتحايل بعض المؤسسات علي هذا النظام فقد عاني بعض السعوديين من ظلم بعض المؤسسات والشركات، حيث تقوم بإضافة أسماء سعوديين إلي قائمة موظفي المؤسسة بالاسم ورقم الهوية وغير ذلك دون علم صاحبها .

استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

لذلك قامت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية بطرح خدمة الاستعلام هل أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية السعودية أم لا، لكي يتمكن أي مواطن من إدخال رقم هويته الوطنية، ومعرفة ما إذا كان مسجل في التأمينات الاجتماعية السعودية أم لا .

ولعلك تعلم عزيزي القارئ انه إذا كنت مسجل بالتأمينات الاجتماعية السعودية، فانك موظف قائم بالعمل , أما إذا كنت غير مسجل فانت لست موظف ولا قائم بأي عمل.

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رابط استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

وهناك خطوات بسيطة للاستعلام هل أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية أم لا :

الدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

الدخول علي خدمة التحقق من الاشتراك بالتأمينات

إدخال رقم السجل المدني أو الهوية

نضغط علي استعلام

تظهر النتيجة أما انك مسجل وبذلك فانت موظف قائم بعملك , أو انك غير مسجل .

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