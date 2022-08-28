استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص بعد زيادته بنسبة 96%

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمة استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص 1444، حيث أنها دائما تسعي لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين بدلاً من الذهاب إلى الجهات الحكومية والوقوف في الطابور حتى يستطيع الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1444، لذلك سنوفر لكم جميع التفاصيل عن طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعية وكيفية حاسبة الدعم المخصص 1444.

استعلام عن أهلية الضمان المطور

يمكنك استعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الضمان المطور الدعم والحماية.

كتابة جميع البيانات اللازمة على الموقع الخاصة بالمستفيد.

إدخال بعد ذلك رقم السجل ورقم الضمان الاجتماعي.

ثم إدخال رمز التحقق الخاص بالمستفيد.

وهنا سيتم عرض جميع المعلومات عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان المطور 1444

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية التعرف على الاستحقاق الشهري من خلال حاسبة الضمان المطور كالتالي:

الدخول على حاسبة معاش الضمان المطور.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر “حاسبة الضمان.

ثم عليك إدخال جميع المعلومات الخاصة بالدخل الشهري وعدد الأفراد الموجودين بالأسرة وأعمارهم.

وفي النهاية اضغط على “حساب قيمة الدعم الشهري”.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الدعم للأشخاص ذات الدخل المحدود أو الأكثر احتياجاً، وقد يعاني البعض من عدم القدرة على العيش حياة كريمة بسبب دخله الصغير، ولذلك توفر الحكومة استحقاق معاش من خلال الضمان الاجتماعي ليساعد هذه الأسر على سد احتياجاتهم وهي كالتالي:

عدد أفراد الأسرة قيمة الاستحقاق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي 1 1000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي 2 1285 ريال سعودي 2575 ريال سعودي 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي 5 2140 ريال سعودي 4285 ريال سعودي 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي

وزيادة قيمة الدعم

وفي مفاجأة سارة، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان المطور يمتاز بعدة خصائص عن الضمان السابق، وأوضحت أن من أهم مميزات الضمان المطور ارتفاع قيمة المعاش الضماني، وذلك للعائل بنسبة 20% وللتابع بنسبة 96% عن معاش الضمان الاجتماعي في النظام السابق.

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