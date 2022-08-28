أخبار السعودية

استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص بعد زيادته بنسبة 96%

محمد سيد

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمة استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص 1444، حيث أنها دائما تسعي لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين بدلاً من الذهاب إلى الجهات الحكومية والوقوف في الطابور حتى يستطيع الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1444، لذلك سنوفر لكم جميع التفاصيل عن طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعية وكيفية حاسبة الدعم المخصص 1444.

استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص 1444

استعلام عن أهلية الضمان المطور

يمكنك استعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإتباع الخطوات التالية:

وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 هجريًا

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

  • الدخول على منصة الضمان المطور الدعم والحماية.
  • كتابة جميع البيانات اللازمة على الموقع الخاصة بالمستفيد.
  • إدخال بعد ذلك رقم السجل ورقم الضمان الاجتماعي.
  • ثم إدخال رمز التحقق الخاص بالمستفيد.
  • وهنا سيتم عرض جميع المعلومات عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.
استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص 1444
استعلام عن أهلية الضمان المطور وحاسبة الدعم المخصص 1444

حاسبة الضمان المطور 1444

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية التعرف على الاستحقاق الشهري من خلال حاسبة الضمان المطور كالتالي:

  • الدخول على حاسبة معاش الضمان المطور.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اضغط على زر “حاسبة الضمان.
  • ثم عليك إدخال جميع المعلومات الخاصة بالدخل الشهري وعدد الأفراد الموجودين بالأسرة وأعمارهم.
  • وفي النهاية اضغط على “حساب قيمة الدعم الشهري”.
تقديم اعتراض في الضمان المطور
تقديم اعتراض في الضمان المطور

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الدعم للأشخاص ذات الدخل المحدود أو الأكثر احتياجاً، وقد يعاني البعض من عدم القدرة على العيش حياة كريمة بسبب دخله الصغير، ولذلك توفر الحكومة استحقاق معاش من خلال الضمان الاجتماعي ليساعد هذه الأسر على سد احتياجاتهم وهي كالتالي:

عدد أفراد الأسرة

 قيمة الاستحقاق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي
1 1000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي
2 1285 ريال سعودي 2575 ريال سعودي
3 1570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي
4 1855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي
5 2140 ريال سعودي 4285 ريال سعودي
6 2420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي
7 2710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي
8 3000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي
الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي
الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي

وزيادة قيمة الدعم

وفي مفاجأة سارة، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان المطور يمتاز بعدة خصائص عن الضمان السابق، وأوضحت أن من أهم مميزات الضمان المطور ارتفاع قيمة المعاش الضماني، وذلك للعائل بنسبة 20% وللتابع بنسبة 96% عن معاش الضمان الاجتماعي في النظام السابق.

متى تنزل أهلية الضمان الاجتماعي المطور وقبول الطلب؟ ورابط تسجيل جديد 1444

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.