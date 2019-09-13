استعلام صلاحية الاقامة 1441 برقم الهوية أو رقم الإقامة وتجديدها عبر موقع أبشر الجوازات

تعتبر خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة من اهم الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لمعرفة موعد انتهائها وتجديدها ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الجديدة، والاستفادة من الخدمات العديدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في إطار خطة المملكة 2030، ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها إلكترونيا من خلال هذا الموضوع.







استعلام عن صلاحية الإقامة

تعمل مصلحة الجوازات السعودية علي تقديم الخدمات الإلكترونية المميزة لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والوافدين والمقيمين داخل أراضيها، وإمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة فهي بمثابة تصريح للعمل والإقامة ورخصة، ويتعرض من انتهت صلاحية إقامته إلي المساءلة القانونية أو الترحيل خارج أراضي المملكة العربية السعودية، فإن من لا يحمل هوية مقيم تعتبر مخالفة يدفع صاحبها غرامة قدرها 3000 ريال سعودي والسجن لمدة 6 أشهر، ومن يتأخر عن تجديد الإقامة في للمرة الأولي يدفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وفي المرة الثانية يدفع غرامة قدرها 1000 ريال، وفي المرة الثالثة يتم ترحيله خارج البلاد.







استعلام عن هويه مقيم

من خلال خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكن للكفيل أو المقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها إلكترونيا من خلال منصة أبشر الجوازات، وعند التجديد يجب التأكد من أن جواز السفر غير منتهي الصلاحية لمدة 6 أشهر من تاريخ التجديد، لتجنب دفع غرامة مالية أو الترحيل في حالة تأخير التجديد، ويمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول علي موقع أبشر ثم تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الجوازات ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة للتأشير المستعلم عنها، ثم الضغط علي كلمة عرض وسيتم عرض جميع المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة.







كيفية التاكد من صلاحية الاقامة

لإجراء عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة يجب إتباع الخطوات التالية :







الدخول علي موقع أبشر.

ثم تسجيل الدخول للموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار الجوازات.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة، ثم كتابة الرمز المرئي المكون من أربع أرقام.

ثم الضغط علي كلمة عرض وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة المستعلم عنها.

يجب التأكد من تسديد جميع المخالفات المرورية.

يمكن تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين من خلال إدخال بطاقة الائتمان وتسديد قيمة تجديد الإقامة.

يمكن أجراء جميع الخطوات السابقة من خلال الدخول علي موقع ابشر للجوازات.

يمكن للمقيم تغيير الكفيل والانتقال من الكفيل الحالي إلي كفيل جديد، ويجب التأكد من أن الاسم علي رخصة الإقامة مطابق باللغة العربية والإنجليزية، ويمكن استلام الإقامة التي تم تجديدها من خلال أحد مكاتب الجوازات أو من خلال البريد السعودي.