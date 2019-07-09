استعلام صرف مساعدة المقطوعة 1440هـ في الضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث نتابع معكم موعد صرف المقطوعة والخاصة بشهر ذو القعدة 1440 ، حيث أعلنت الوزارة عن قرب صرف دفعة جديدة لمستحقي الضمان الإجتماعي ، وتعتبر هذه المساعدة هي احد أبرز الخدمات التي تقوم بها دولة المملكة من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود او الدخل المتوسط او التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .

ما هي شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العديد من الشروط من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة والتي تقدم من خلال الحكومة في دولة المملكة ، حيث تهدف هذه المساعدة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقراً ، ويتم تحديد قيمة الإعانة ” المساعدة ” وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها ، ومن تلك الشروط ما يلي :-

أن يكون المتقدم وصل إلى سن 35 عاما. أن يمر على المتقدم عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي. ويمثل الحد الأعلي للإعانة هو 0000 30 ريال سعودي . أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة ليس له معاش من الضمان الاجتماعي. أن لا يملك سجل تجاري، أو عمالة مهنية. أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة من محدودي الدخل.

الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن المقطوعة

حددت وزارة العمل طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، الطريقة الأولى : وذلك من خلال الاتصال بالرقم الثابت 8001222777 أو الرقم الآخر 0112915588. ، حيث سيتم سيتم ارسال رسالة لك برقم الطلب ، الطريقة الثانية : من خلال زيارة موقع وزارة العمل من هـــنــا