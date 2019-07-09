استعلام صرف مساعدة المقطوعة 1440هـ في الضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث نتابع معكم موعد صرف المقطوعة والخاصة بشهر ذو القعدة 1440 ، حيث أعلنت الوزارة عن قرب صرف دفعة جديدة لمستحقي الضمان الإجتماعي ، وتعتبر هذه المساعدة هي احد أبرز الخدمات التي تقوم بها دولة المملكة من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود او الدخل المتوسط او التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .
ما هي شروط استحقاق المساعدة المقطوعة
حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العديد من الشروط من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة والتي تقدم من خلال الحكومة في دولة المملكة ، حيث تهدف هذه المساعدة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقراً ، ويتم تحديد قيمة الإعانة ” المساعدة ” وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون المتقدم وصل إلى سن 35 عاما.
- أن يمر على المتقدم عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي.
- ويمثل الحد الأعلي للإعانة هو 0000 30 ريال سعودي .
- أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة ليس له معاش من الضمان الاجتماعي.
- أن لا يملك سجل تجاري، أو عمالة مهنية.
- أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة من محدودي الدخل.
الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن المقطوعة
حددت وزارة العمل طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، الطريقة الأولى : وذلك من خلال الاتصال بالرقم الثابت 8001222777 أو الرقم الآخر 0112915588. ، حيث سيتم سيتم ارسال رسالة لك برقم الطلب ، الطريقة الثانية : من خلال زيارة موقع وزارة العمل من هـــنــا
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