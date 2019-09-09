صرف الدفعة 22 من حساب المواطن
صرف الدفعة 22 من حساب المواطن
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حساب المواطن: بدأ إيداع الدفعة 22 في حسابات مستحقي الدعم ويستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء 11 محرم 1441

استعلام صرف حساب المواطن

بواسطة مصطفى عبده 0

صرف الدفعة 22 من حساب المواطن، حيث بدأ منذ قليل إيداع حساب المواطن للدفعة 22 وهي دفعة شهر سبتمبر الجاري، ويستمر صرف الدفعة للمواطنين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 11 محرم 1441 هجرياً.



معرفة استحقاق الدفعة الجديدة عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

بدأ المواطنون في البحث لمعرفة قيمة استحقاق الشهر الحالي من البرنامج، حيث تتوقف القيمة على عدة عوامل منها دخل العائلة وعدد أفردها، وما إذا كان هناك أطفال تتجاوز أعمارهم 18 عاماً أم لا، كل تلك العوامل تؤثر في دعم حساب المواطن بالزيادة أو النقصان، ولمعرفة قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن، عليك الدخول إلى رابط حاسبة الدعم التقديرية من البرنامج.





استعلام صرف حساب المواطن برقم الهوية

أعلن الحساب الرسمي لبوابة حساب المواطن الإلكترونية عبر تويتر عن بدأ إيداع حساب المواطن الدفعة 22 للمواطنين ونتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن برقم الهوية:



  • قم بالولوج على رابط دخول حساب المواطن:ca.gov.sa.
  • ثم قم بتسجيل الدخول في حساب المواطن عبر إدخال رقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق.
  • بعد الدخول اختر حاسبة حساب المواطن التقديرية.
  • املئ جميع المعلومات المطلوبة وهي معلومات تكون حول العائلة وأعمار الأطفال ما إذا كانوا يتخطون18 عاماً أم لا،  والدخل الإجمالي للعائلة.
  • الآن سيظهر لك قيمة الدعم المستحق لهذا الشهر.

في نهاية اليوم سوف يعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 22 كاملة، ويبدأ بعدها في تلقي طلبات الأعتراض عبر رقم حساب المواطن للشكاوي.

 



مصطفى عبده

    مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة.

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