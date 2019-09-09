حساب المواطن: بدأ إيداع الدفعة 22 في حسابات مستحقي الدعم ويستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء 11 محرم 1441

صرف الدفعة 22 من حساب المواطن، حيث بدأ منذ قليل إيداع حساب المواطن للدفعة 22 وهي دفعة شهر سبتمبر الجاري، ويستمر صرف الدفعة للمواطنين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 11 محرم 1441 هجرياً.







معرفة استحقاق الدفعة الجديدة عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

بدأ المواطنون في البحث لمعرفة قيمة استحقاق الشهر الحالي من البرنامج، حيث تتوقف القيمة على عدة عوامل منها دخل العائلة وعدد أفردها، وما إذا كان هناك أطفال تتجاوز أعمارهم 18 عاماً أم لا، كل تلك العوامل تؤثر في دعم حساب المواطن بالزيادة أو النقصان، ولمعرفة قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن، عليك الدخول إلى رابط حاسبة الدعم التقديرية من البرنامج.







بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/DfL5xXZkTH — حساب المواطن (@citizenaccount) September 9, 2019







استعلام صرف حساب المواطن برقم الهوية

أعلن الحساب الرسمي لبوابة حساب المواطن الإلكترونية عبر تويتر عن بدأ إيداع حساب المواطن الدفعة 22 للمواطنين ونتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن برقم الهوية:







رابط دخول حساب المواطن:ca.gov.sa. قم بالولوج على

ثم قم بتسجيل الدخول في حساب المواطن عبر إدخال رقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق.

بعد الدخول اختر حاسبة حساب المواطن التقديرية .

. املئ جميع المعلومات المطلوبة وهي معلومات تكون حول العائلة وأعمار الأطفال ما إذا كانوا يتخطون18 عاماً أم لا، والدخل الإجمالي للعائلة.

الآن سيظهر لك قيمة الدعم المستحق لهذا الشهر.

في نهاية اليوم سوف يعلن حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة 22 كاملة، ويبدأ بعدها في تلقي طلبات الأعتراض عبر رقم حساب المواطن للشكاوي.