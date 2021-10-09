استعلام حساب المواطن الدفعة 47 حسابات المستفيدين.. وطريقة التحديث 1443

بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الأهلية الخاصة بها، أعلن برنامج حساب المواطن، رسميًا، عن بدء صرف دعم الدفعة الـ47 الخاصة بشهر أكتوبر 2021، وإيداعها حسابات المستفيدين البنكية، اعتبارًا من الثانية عشر من صباح الأحد الموافق 10 أكتوبر، أي أنها ستكون مدرجة ضمن الحسابات البنكية خلال ساعات قليلة فقط، على أن يتم الاستعلام سريعًا عبر الحساب الخاص بكل مستفيد، وفي حالة وجود أي مشكلة أو عدم إدراجها، يتم التواصل أو الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، أو عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، من خلال قسم عناية العملاء.

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صرف دفعة أكتوبر حساب المواطن

واعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحًا، يُمكن للمستفيدين المستحقين لصرف دفعة أكتوبر من برنامج حساب المواطن، المشمولين بنتائج الأهلية الأخيرة من الاستعلام عن الدفعة، والتأكد من دخولها الحساب البنكي الخاص بهم، مع العلم أن المتحدث الرسمي باسم الحساب، سلطان القحطاني، قد أشار خلال بيان صحفي قبل أيام، إلى إنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية خلال الربع الثالث من عام 2021م، وسيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في قاعدة الدعم.

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رابط تحديث البيانات ca.gov.sa

أما عن كيفية تحديث البيانات الأساسية والشخصية الخاصة بالمستفيد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، منعًا لتوقف الصرف له، يُرجى اتباع الخطوات التالية: