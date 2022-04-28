الاستعلام عن حالة الضمان للأفراد برقم الهوية 2022

الضمان الاجتماعي، يعد واحد من أوجه الدعم الكثيرة والمتعددة التي تقدمها الحكومة السعودية إلى الأفراد المستحقين للدعم والذين تنطبق عليهم شروط الحصول عليه ، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنها سوف تقوم تباعاً بالإعلان عن أسماء المواطنين المستحقين للدعم والذين تم قبولهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد دراسة حالات كافة المواطنين المتقدمين للاشتراك في هذا النظام، والذي يرغبون في الانضمام لهذا النظام، مع استبعاد الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاشتراك به.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان برقم الهوية:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة الاستعلام عن أسماء من تم قبولهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال الاستعلام عن حالة الضمان بالخطوات الآتية:-

قم بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم الضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية، ثم خدمات وكالة الضمان.

يتم اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

بعد ذلك سوف تنتقل إلى نافذة أخري، يتم بداخلها استيفاء كافة البيانات المطلوبة لعملية الاستعلام من رقم الهوية الوطنية، رقم الطلب، وغيرها من البيانات المطلوبة الأخرى، ثم قم بالضغط على زر عرض.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا النظام، الشروط الواجب توافرها في المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا النظام وذلك كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة إقامة دائمة.

الدخل الشهري للمتقدم لا يجب أن يزيد عن 1100 ريال بالنسبة لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد تابع من أفراد الأسرة.

ألا يمتلك أراضي أو عقارات أو سجلات تجارية.

ألا يكون قد سبق لهم من قبل الاستفادة من أي برنامج من برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية.

كيفية التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور المجاني:-

يمكن التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 19911، وذلك في حالة الاستفسار عن أية بيانات أو معلومات تخص الشخص المستحق للحصول على الدعم من البرنامج.