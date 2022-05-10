استعلام المساعدة المقطوعة 1443 برقم الهوية وموعد صرفها للمستفيدين

ازدادت عمليات البحث عن “استعلام المساعدة المقطوعة 1443“، وتعد المساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبلغ مالي توفره الحكومة السعودية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والأسر الفقيرة، وذلك لكي تساعدهم في مواجهة ظروف غلاء المعيشة وتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم ولذويهم وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة صرف هذا الدعم وتتلقى طلبات التقديم عليه والإعلان عن كل ما هو جديد فيه ويمثل هذا الدعم مجموعة كبيرة من المستفيدين لذلك نجد معدلات البحث مرتفعة على هذا الموضوع وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة استعلام المساعدة المقطوعة 1443 برقم الهوية وموعدها وقيمتها.

قيمة المساعدة المقطوعة 1443

تعد المساعدة المقطوعة هي أحد برامج المساعدات التي تقدمها السعودية للمواطنين ويبلغ قيمة الحد الأدنى لهذا الدعم عشرة آلاف ريال سعودي ومن الممكن أن تصل إلى ثلاثون ريال حيث يتم تحديد نصيب المستفيدين على حسب مقدار وقيمة دخلهم الشهري وعدد أفراد الأسرة وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين لكي يحصلوا على دعم المساعدة المقطوعة 1443.

شروط المساعدة المقطوعة 1443

وقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم ومن تلك الشروط التالي:

يلزم أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية.

وأن لا يقل عمره عن 35 عاماً.

وأن يكون مقيم داخل المملكة.

وأن لا يزيد قيمة الدخل الشهري عن “ثلاثة آلاف ريال سعودي بالنسبة للأعزب” ولا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن “8680 ريال سعودي”.

لا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري.

استعلام المساعدة المقطوعة 1443 برقم الهوية

يعد هناك مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن المقطوعة وقد جاءت كالتالي: