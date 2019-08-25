استعلام المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني و برقم الطلب و الفحص من خلال الموقع الرسمي ذو الحجة 1440 هـ

استعلام المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب و رقم السجل المدني، من خلال زيارة الموقع الرسمي المقطوعة، الذي يهدف الي النمو الاقتصادي و استقرار مستوي المعيشة في المملكة العربية السعودية، ويهدف الي مساعدة اكثر ما يمكن من السكان في المملكة، وتعد المقطوعة اكثر ما يشغل بال المواطن السعودي الذي يحتاجها، ونقدم لكم استعلام موعد صرف المساعدة ، وشروط الاستعلام، ويتم الاستعلام عن المساعدة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، طريقة التسجل بالاستعلام بادخال رقم الطلب، أو رقم السجل المدني للمواطن، وسيتم التحقق من البيانات و يتم من خلال الاستعلام فحص شروط الاستحقاق، وتحرص المساعدة المقطوعة الي مساعدة المواطنين المحتاجين بهدف رفع المستوي المعيشي وسد احتياجاتهم .

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية و مع التحقق من شروط الاستحقاق مع كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمواطن و انتظار صرف المساعدة المقطوعة أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان المساعدة المقطوعة ليس لها وقت معين لصرف المساعدات، ولا يتم صرفها بشكل ثابت، يتم صرفها من خلال الاستحقاق و الرشوط وحسب احتياجات المواطن، وتدني مستوي المعيشة بين المستخدمين .

شروط المساعدة المقطوعة برقم الطلب او السجل المدني

للاستحقاق و الحصول على المساعدة المقطوعة ان لا يقل عمر عن 35 عاماً. الأسر قليلة الدخل، هم لهم حق الاولوية في المساعدة المقطوعة . يجب ان يكون قد مرة عاماً على صرف المساعدة المقطوعة التي تم الحصول عليها مسبقاً. الذي لا يعمل في اي وظيفة، ولا يمتلك اي دخل. ان لا يمتلك اصحاب الأسر اي سجل تجاري او دخل خاص .

للاستفسار والتواصل مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

يتم التواصل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، و هناك عدت طرق لتواصل مع وزارة العمل و التنمية الإجتماعية و الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

من خلال الاتصال على الرقم الخاص: 8001222777 عن طريق إدخال رقم الهوية في الموقع الرسمي . وأخيراً اختيار الخدمة.

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